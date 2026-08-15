پاسخگویی مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید محمد مهدی میری، مدیر بازرگانی، فردا یکشنبه ۲۵ مرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح، از طریق شماره تلفن ۱۲۴ پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های کیشوندان خواهد بود.

کیشوندان می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده، با تماس با سامانه ۱۲۴، مسائل، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را به صورت مستقیم با مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کنند.

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