پرسش و پاسخ مدیرمنابع انسانی با داوطلبان درخصوص آزمون استخدامی سازمان منطقه آزاد کیش
احد درویش به صورت تلفنی از طریق سامانه 124 به سوالات داوطلبان آزمون استخدامی سازمان منطقه آزاد کیش پاسخ داد که شرح این سوالات در این گزارش ارائه شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، احد درویش مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش، در نشست پرسش و پاسخ از طریق سامانه 124به سوالات متقاضیان آزمون استخدامی این سازمان پاسخ داد.
اهم این سوالات و پاسخ ها به شرح زیر است:
پرسش ۱
آیا تأهل و داشتن فرزند باعث افزایش سقف سنی مجاز برای شرکت در آزمون استخدامی میشود؟
پاسخ:
بله. بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ازای تأهل یک سال و به ازای هر فرزند نیز یک سال به سقف سنی داوطلب افزوده میشود که مجموع این افزایش تا سقف پنج سال امکانپذیر است. همچنین دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یک سال و دارندگان مدرک دکتری دو سال افزایش سقف سنی خواهند داشت. داوطلبان میتوانند با توجه به شرایط خود نسبت به ثبتنام اقدام کنند. همچنین برای آمادگی بیشتر، مطالعه نمونه سؤالات آزمونهای استخدامی سالهای گذشته توصیه میشود.
پرسش ۲
چرا ظرفیت پذیرش هر ردیف شغلی اعلام نشده و نتایج آزمون چه زمانی منتشر میشود؟ همچنین آیا برای اسکان پذیرفتهشدگان غیر بومی برنامهای وجود دارد؟
پاسخ :
ظرفیت هر ردیف شغلی به صورت داخلی مشخص است، اما به منظور حفظ عدالت و جلوگیری از تمرکز داوطلبان بر برخی مشاغل، به صورت عمومی اعلام نشده است. پس از برگزاری آزمون کتبی، نتایج اولیه حدود دو هفته بعد منتشر و داوطلبان تا سه برابر ظرفیت برای مصاحبه دعوت خواهند شد. درباره اسکان نیز در دفترچه آزمون تصریح شده که سازمان تعهدی در این خصوص ندارد، اما تلاش خواهد شد در آینده از طریق تسهیلات یا برنامههای حمایتی، مساعدتهایی برای پذیرفتهشدگان غیر بومی فراهم شود.
پرسش ۳
چرا منابع مشخصی برای آزمون معرفی نشده است؟
پاسخ :
در آزمونهای استخدامی معمولاً کتاب یا منبع مشخصی معرفی نمیشود؛ زیرا دانشگاهها و مراکز علمی منابع متفاوتی را پیشنهاد میکنند و معرفی یک منبع خاص میتواند محل اختلاف باشد. توصیه میشود داوطلبان با مطالعه منابع معتبر دانشگاهی مرتبط با رشته خود و همچنین استفاده از نمونه سؤالات آزمونهای استخدامی سالهای گذشته، آمادگی لازم را کسب کنند.
پرسش ۴
داوطلب رشته مدیریت منابع انسانی برای مطالعه منابع آزمون باید بر چه موضوعاتی تمرکز کند؟
پاسخ :
مطالعه مبانی و مفاهیم مدیریت منابع انسانی، فرآیندهای منابع انسانی، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری، مباحث حقوق و دستمزد و منابع معتبر دانشگاهی و تخصصی این حوزه و منابع مرتبط با مواد آزمون اعلام شده در دفترچه توصیه میشود. همچنین استفاده از نمونه سؤالات آزمونهای استخدامی سالهای گذشته میتواند در آمادگی داوطلبان مؤثر باشد. تعداد داوطلبان هر رشته نیز به دلیل محرمانگی اعلام نمیشود.
پرسش ۵
آیا امکان انتخاب اولویتهای شغلی از دستههای مختلف وجود دارد؟ همچنین آیا داشتن پدر بازنشسته سازمان امتیازی برای داوطلب ایجاد میکند؟
پاسخ :
انتخاب اولویتها فقط در چارچوب همان دسته شغلی امکانپذیر است و انتخاب همزمان از دستههای مختلف امکانپذیر نیست. داوطلبان باید اولویتهای خود را بر اساس میزان تخصص و توانایی انتخاب کنند. همچنین داشتن پدر یا سایر بستگان بازنشسته سازمان هیچ امتیاز یا اولویتی در فرآیند استخدام ایجاد نمیکند. تنها امتیاز پیشبینیشده در دفترچه مربوط به شرایط احراز بومی بودن است.
پرسش ۶
اگر برای یک شغل مدرک کارشناسی درج شده باشد، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد نیز میتوانند ثبتنام کنند؟
پاسخ:
در صورتی که مدرک کارشناسی داوطلب با شرایط احراز شغل مطابقت داشته باشد، داشتن مدرک کارشناسی ارشد مانعی برای ثبتنام نیست؛ اما مدرک کارشناسی ارشد در مرحله آزمون کتبی امتیاز جداگانهای ندارد و ممکن است در مرحله مصاحبه مورد توجه قرار گیرد.
پرسش ۷
آیا پس از استخدام امکان تبدیل قرارداد به قرارداد دائم وجود دارد؟ همچنین وضعیت اسکان نیروهای غیر بومی چگونه خواهد بود؟
پاسخ :
قراردادهای استخدامی به صورت مدت معین منعقد میشود و در صورت رضایت از عملکرد، تمدید خواهد شد. تبدیل وضعیت به قرارداد دائم تنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران امکانپذیر است. درباره اسکان نیز سازمان تعهدی ندارد، اما در صورت فراهم شدن شرایط و منابع، تلاش خواهد کرد حمایتهایی برای کارکنان غیر بومی در نظر بگیرد.
پرسش ۸
برای مطالعه منابع عمومی و تخصصی آزمون چه منابعی پیشنهاد میشود و زمان برگزاری آزمون چه تاریخی است؟
پاسخ :
برای بخش تخصصی، مطالعه منابع دانشگاهی مرتبط با مواد آزمون اعلام شده در دفترچه و برای بخش عمومی، استفاده از نمونه سؤالات آزمونهای استخدامی ادوار گذشته توصیه میشود. همچنین مطالعه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز ضروری است. آزمون طبق برنامه فعلی در روزهای پنجم یا ششم شهریورماه برگزار خواهد شد.
پرسش ۹
چرا برخی رشتههای تحصیلی مانند علوم تربیتی در دفترچه آزمون پیشبینی نشدهاند؟
پاسخ :
رشتههای تحصیلی بر اساس نیازهای واقعی سازمان و مشاغل مورد نیاز تعیین شدهاند. در این مرحله برای برخی حوزهها از جمله علوم تربیتی نیازی اعلام نشده است، اما در صورت ایجاد نیاز در آزمونهای آینده، امکان اضافه شدن این رشتهها وجود خواهد داشت.
پرسش ۱۰
آیا سازمان برای اسکان پذیرفتهشدگان غیر بومی تعهدی دارد؟
پاسخ :
سازمان منطقه آزاد کیش تعهدی برای تأمین مسکن یا اسکان پذیرفتهشدگان ندارد، اما این موضوع به معنای بیتوجهی به رفاه کارکنان نیست. در صورت فراهم بودن امکانات و منابع، تلاش خواهد شد از طریق ارائه تسهیلات و سایر حمایتها، بخشی از مشکلات اسکان کارکنان غیر بومی کاهش یابد.
پرسش ۱۱
آیا برای مقاطع تحصیلی پایینتر از کارشناسی مانند رانندگی، حملونقل، خدمات یا حراست نیز آزمون استخدامی برگزار میشود؟
پاسخ:
در حال حاضر آزمون استخدامی سازمان منطقه آزاد کیش برای مشاغل تخصصی مورد نیاز سازمان طراحی شده که عمدتاً نیازمند مدرک کارشناسی و بالاتر هستند. در سال ۱۴۰۳ برای حوزههایی مانند آتشنشانی آزمون جداگانه برگزار شد و نیروهای خوبی نیز جذب شدند که شامل آزمون عملی نیز بود.
برای مشاغل خدماتی، کارگری و برخی حوزهها که در ساختار تفصیلی سازمان پست سازمانی مشخصی برای آنها تعریف نشده است، معمولاً جذب نیرو از طریق شرکتهای تأمینکننده خدمات و در قالب قراردادهای مربوط انجام میشود و آزمون استخدامی برگزار نمیشود.
البته با توجه به نیازهای آینده سازمان منطقه آزاد کیش ، در صورت ایجاد ظرفیت و نیاز جدید، امکان برگزاری آزمون برای مشاغلی مانند آتشنشانی وجود خواهد داشت.
پرسش ۱۲
برای مطالعه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد چه منبعی معرفی میشود؟ آیا نمونه سؤال خاصی وجود دارد؟
پاسخ:
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و نمونه سؤال مشخصی برای آن وجود ندارد. متقاضیان میتوانند متن این قانون را از منابع رسمی مانند پایگاه مرکز پژوهشهای مجلس و سایر منابع معتبر دریافت و مطالعه کنند.مهم این است که داوطلبان با فلسفه شکلگیری مناطق آزاد، جایگاه، اختیارات و وظایف این مناطق آشنا باشند؛ چرا که در بخش عمومی آزمون ممکن است سؤالاتی از این حوزه مطرح شود.
پرسش ۱۳
با توجه به تعداد زیاد متقاضیان، داوطلبان چگونه میتوانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند؟
پاسخ:
تعداد ثبتنامکنندگان در مشاغل مختلف قابل توجه است، بنابراین داوطلبان باید با مطالعه دقیق منابع عمومی و تخصصی، آمادگی لازم را برای کسب نمره مطلوب در آزمون به دست آورند. موفقیت در آزمون به میزان آمادگی علمی و توانایی داوطلبان بستگی دارد.
پرسش ۱۴
آیا افراد دارای شرایط خاص خانوادگی یا مددجوی بهزیستی میتوانند بدون داشتن مدرک کارشناسی در آزمون شرکت کنند؟
پاسخ:
شرایط شرکت در آزمون بر اساس ضوابط اعلامشده است و حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای مشاغل اعلامشده باید رعایت شود. حتی با وجود شرایط خاص خانوادگی، امکان تغییر این شرط وجود ندارد.البته دانشجویانی که در شرایط اعلامشده امکان ارائه مدرک تحصیلی خود تا زمان مقرر را داشته باشند، میتوانند مطابق ضوابط در آزمون شرکت کنند. این آزمون آخرین فرصت جذب نیرو نیست و در آزمونهای آینده، با توجه به نیاز سازمان، امکان اعلام رشتهها و مشاغل جدید وجود خواهد داشت.
پرسش ۱۵
تعداد افراد مورد پذیرش در هر عنوان شغلی اعلام نشده است. دلیل آن چیست؟
پاسخ:
تعداد دقیق پذیرش در هر شغل به دلیل سیاستهای سازمان و حفظ محرمانگی اعلام نشده است. با توجه به ساختار سازمانی، بسیاری از مشاغل ظرفیت محدودی دارند و معمولاً تعداد جذب در هر عنوان شغلی زیاد نیست.
هر عنوان شغلی که در دفترچه آزمون اعلام شده، دارای ظرفیت پذیرش است و داوطلبان باید توانایی و آمادگی علمی خود را برای کسب بهترین نتیجه در آزمون افزایش دهند.
پرسش ۱۶
با توجه به گستردگی منابع رشتههای شهرسازی، عمران، ترافیک و نقشهبرداری، منابع آزمون چگونه تعیین شده است؟
پاسخ:
رشتههای مرتبط با حوزههای شهرسازی، عمران، ترافیک و نقشهبرداری به دلیل ارتباط موضوعی در یک دسته شغلی قرار گرفتهاند تا داوطلبان با تخصصهای نزدیک بتوانند انتخابهای بیشتری داشته باشند. اگر چه دفترچه سئوالات تخصصی برای کل دسته شغلی مشترک است اما فرآیند ارزیابی متناسب با الویت های شغلی انتخاب شده توسط داوطلب انجام میشود، به این معنا که سنجش دانش تخصصی هر داوطلب بر اساس الزامات عناوین شغلی مرتبط با الویت های انتخابی وی صورت می گیرد. بنابراین، لازم است داوطلبان بر تمامی مواد آزمون اعلام شده در دسته شغلی مورد نظر تسلط نسبی داشته باشند.
پرسش ۱۷
برای رشته مدیریت منابع انسانی چه منابعی برای مطالعه پیشنهاد میشود؟
پاسخ:
برای بخش تخصصی مدیریت منابع انسانی، داوطلبان میتوانند از منابع دانشگاهی بهروز، کتابهای تخصصی این حوزه و نمونه سؤالات آزمونهای استخدامی دورههای گذشته استفاده کنند. در بخش عمومی نیز موضوعاتی مانند زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، هوش و استعداد و سایر موارد اعلامشده در دفترچه آزمون مورد توجه قرار میگیرد.
پرسش ۱۸
تفاوت رشته اقتصاد و علوم اقتصادی در زمان انتخاب رشته چیست؟
پاسخ:
در مشاغلی که رشته اقتصاد یا علوم اقتصادی به عنوان رشته مرتبط اعلام شده است، داوطلبان هر دو عنوان رشته را میتوانند انتخاب کنند؛ مگر اینکه گرایش خاصی بهصورت مشخص در دفترچه اعلام شده باشد.در صورت مشاهده مغایرت در سامانه ثبتنام، احتمال وجود خطای سیستمی وجود دارد و موضوع باید بررسی شود.
پرسش ۱۹
شرایط استفاده از امتیاز بومی برای داوطلبان چگونه بررسی میشود؟
پاسخ:
احراز سابقه سکونت و شرایط بومی بودن پس از ارائه مدارک لازم توسط سازمان بررسی میشود. مدارکی مانند سند ملکی یا اجارهنامه رسمی به نام داوطلب، پدر، مادر یا همسر وی مطابق ضوابط قابل بررسی است.در صورت تأیید شرایط بومی، امتیاز مربوط به داوطلب تعلق خواهد گرفت؛ در غیر این صورت فرد از فرآیند آزمون حذف نمیشود و صرفاً امتیاز بومی را دریافت نخواهد کرد.
پرسش ۲۰
آیا برای نیروهای تعاونی و کارکنانی که سابقه همکاری با سازمان دارند، امکان تغییر وضعیت وجود دارد؟
پاسخ:
برای نیروهای تعاونی، موضوع تغییر وضعیت استخدامی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط پیگیری میشود. در صورت دریافت مجوزهای لازم، امکان برگزاری آزمون تغییر وضعیت برای نیروهای واجد شرایط بررسی خواهد شد.این آزمون با آزمون جذب نیروی جدید متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد. از جمله اینکه افراد باید مطابق ضوابط، شرایط تحصیلی و سایر معیارهای تعیینشده را داشته باشند.در خصوص ایثارگران نیز سازمان تابع قوانین و مقررات ابلاغی است و هرگونه اقدام بر اساس ضوابط قانونی انجام خواهد شد.
پرسش ۲۱
برای خانمها با توجه به شرایط سنی اعلامشده، آیا امکان شرکت در آزمون وجود دارد؟ همچنین رشته تحصیلی من مهندسی برق گرایش کنترل است؛ آیا امکان ثبتنام در مشاغل مرتبط با برق وجود دارد؟
پاسخ:
شرایط سنی طبق ضوابط اعلامشده در دفترچه آزمون محاسبه میشود. برای خانمها دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری سقفهای سنی مشخص شده و امتیاز تأهل و فرزند نیز مطابق قانون جوانی جمعیت تا سقف پنج سال قابل اعمال است.در خصوص رشته تحصیلی نیز برای مشاغلی که عنوان «مهندسی برق» اعلام شده، همه گرایشهای این رشته قابل پذیرش است و گرایش برق کنترل نیز میتواند در این مشاغل شرکت کند.
پرسش ۲۲
برای استفاده از سهمیه ایثارگری، مدرکی دارم که هنوز مدت کامل مورد نیاز را تکمیل نکرده است. آیا میتوانم این سهمیه را انتخاب کنم؟
پاسخ:
ملاک استفاده از سهمیهها، ارائه مستندات معتبر از مراجع ذیصلاح مانند ستاد کل نیروهای مسلح یا بنیاد شهید است. مدارکی که شرایط لازم را به طور کامل نداشته باشند قابل پذیرش نیستند و باید مطابق ضوابط اعلامشده اقدام شود.در خصوص منابع آزمون تخصصی نیز امکان معرفی کتاب یا جزوه مشخص وجود ندارد، زیرا دانشگاهها و منابع آموزشی مختلفی وجود دارد. داوطلبان میتوانند از منابع دانشگاهی مرتبط، آزمونهای استخدامی ادواری و نمونه سوالات معتبر استفاده کنند.
پرسش ۲۳
با توجه به شرایط خانوادگی و داشتن فرزند، فقط چند سال از سقف سنی اعلامشده بیشتر هستم. آیا امکان در نظر گرفتن شرایط ویژه برای مادران وجود دارد؟
پاسخ:
شرایط اعلامشده برای همه داوطلبان بر اساس ضوابط قانونی است و امکان ایجاد استثنا وجود ندارد. البته در قانون جوانی جمعیت برای تأهل و فرزند امتیازاتی پیشبینی شده (به ازای تاهل یک سال و به ازای هر فرزند یک سال) که تا سقف پنج سال امکان افزایش سن را فراهم میکند، اما خارج از این چارچوب امکان تغییر شرایط آزمون وجود ندارد.
پرسش ۲۴
برای آزمون استخدامی، منابعی که اعلام شده فقط عنوان کلی دارند. آیا جزوه یا منبع مشخصی برای مطالعه وجود دارد؟ همچنین با مدرک کامپیوتر آیا امکان شرکت در مشاغل مرتبط با روابط بینالملل وجود دارد؟
پاسخ:
سازمان امکان معرفی کتاب یا جزوه مشخصی را ندارد، زیرا منابع دانشگاهی متفاوت است و ممکن است باعث ایجاد ابهام شود. داوطلبان بهتر است مفاهیم اصلی رشته و مهارتهای مرتبط با شغل موردنظر را مطالعه کنند و از منابع آزمونهای استخدامی گذشته نیز استفاده کنند.در خصوص انتخاب شغل نیز هر داوطلب باید براساس رشته تحصیلی و شرایط اعلامشده در دفترچه اقدام کند و امکان انتخاب مشاغل خارج از رشته مرتبط وجود ندارد.
پرسش ۲۵
آیا رشته مدیریت گمرکی برای شرکت در شغل کارشناس امور گمرکی قابل قبول است؟
پاسخ:
بله، رشتههای اعلامشده در دفترچه ملاک هستند و در صورتی که عنوان رشته شما در شرایط احراز شغل آمده باشد، امکان ثبتنام وجود دارد.در بخش گمرکی نیز هدف، جذب نیرو برای حوزههای مرتبط با مناطق آزاد است و سوالات آزمون بر مباحث تخصصی مرتبط با شغل تمرکز خواهد داشت، نه اینکه الزاماً تمام مباحث رشتههای دانشگاهی مانند اقتصاد خرد و کلان از داوطلب پرسیده شود.
پرسش ۲۶
با توجه به اینکه چند رشته در یک دسته شغلی قرار گرفتهاند، سوالات تخصصی چگونه طراحی میشود؟
پاسخ:
با توجه به اینکه در برخی دسته های شغلی، چندین رشته تحصیلی مرتبط در یک گروه شغلی قرار گرفته اند، برای هر دسته شغلی یک دفترچه تخصصی مشترک طراحی می شود. سئوالات این دفترچه بر اساس مواد آزمون اعلام شده برای همان دسته شغلی تهیه شده و برای تمامی مشاغل آن دسته مرتبط و قابل استفاده است. از این رو، تسلط بر تمامی منابع و مواد آزمون اعلام شده برای هر دسته شغلی الزامی است زیرا این منابع جزء لاینفک آن گروه شغلی محسوب می شوند و داوطلبان باید بر آن ها تسلط نسبی داشته باشند.
پرسش ۲۷
آیا سازمان برای نیروهای پذیرفتهشده موضوع اسکان را پیشبینی کرده است؟ همچنین حقوق کارکنان چگونه تعیین میشود؟ آیا افراد از قبل انتخاب شدهاند؟
پاسخ:
سازمان در موضوع اسکان تعهد مشخصی ندارد، اما در حد امکانات و ظرفیتهای موجود تلاش خواهد کرد شرایط مناسبی برای کارکنان فراهم شود.حقوق کارکنان نیز براساس نظام پرداخت سازمان، سابقه، مدرک تحصیلی و شرایط شغل تعیین خواهد شد.در خصوص فرآیند جذب نیز تأکید میشود که هدف سازمان انتخاب نیروهای توانمند و باکیفیت است و آزمون، مصاحبه و نظارتهای لازم برای جلوگیری از هرگونه تخلف انجام خواهد شد.
پرسش ۲۸
با توجه به سابقه فعالیت نیروهای تعاونی در سازمان، آیا برنامهای برای تبدیل وضعیت یا برگزاری آزمون داخلی وجود دارد؟
پاسخ:
نیروهای تعاونی دارای سابقه و تجربه ارزشمند هستند و سازمان موضوع تبدیل وضعیت آنان را پیگیری میکند. براساس ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده، در صورت دریافت مجوزهای لازم، امکان برگزاری آزمون تغییر وضعیت برای بخشی از نیروهای واجد شرایط وجود خواهد داشت.این موضوع جدا از آزمون جذب نیروی جدید است و سازمان تلاش میکند در کنار تأمین نیروهای تخصصی موردنیاز، وضعیت نیروهای باسابقه را نیز پیگیری کند.
پرسش ۲۹
آیا فرزندان ایثارگران میتوانند از امتیازات مربوط به ایثارگری و همچنین امتیازات تأهل و فرزند استفاده کنند؟
پاسخ:
مطابق دفترچه آزمون، استفاده از امتیازات ایثارگری و امتیازات مربوط به تأهل و فرزند در صورت داشتن شرایط لازم امکانپذیر است و این دو موضوع محدودیتی برای استفاده همزمان ندارند. البته هرکدام دارای ضوابط و سقف مشخص قانونی هستند.
پرسش ۳۰
آیا تاریخ آزمون تغییر کرده است؟ همچنین برخی رشتهها پس از ثبتنام اصلاح یا اضافه شدهاند؛ تکلیف داوطلبان چیست؟
پاسخ:
طبق برنامه اعلامشده، آزمون در تاریخ پیشبینیشده برگزار خواهد شد. تغییرات احتمالی در دفترچهها مانند اصلاح رشتهها یا شرایط برخی مشاغل، موضوعی معمول در فرآیند آزمونهای استخدامی است و براساس نیاز سازمان و بررسیهای انجامشده صورت میگیرد.این تغییرات نباید موجب تضییع حق داوطلبانی شود که براساس شرایط اولیه ثبتنام کردهاند و فرصت لازم برای ثبتنام نیز در نظر گرفته شده است.
پرسش ۳۱
برای آمادگی آزمون استخدامی، آیا منابع مشخصی معرفی شده است؟ همچنین اگر فردی در چند اولویت شغلی ثبتنام کرده باشد، نحوه انتخاب نهایی چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
برای آزمون، منابع مشخص و کتاب یا جزوه خاصی اعلام نشده است؛ زیرا معرفی منابع مشخص ممکن است موجب ایجاد اختلاف و ابهام شود. داوطلبان میتوانند با متخصصان حوزه مربوط، دانشگاههای مرتبط، منابع آموزشی معتبر، جستوجوهای اینترنتی و همچنین نمونه سوالات آزمونهای استخدامی ادواری سازمان سنجش، آمادگی لازم را کسب کنند.در بخش عمومی نیز موضوعاتی مانند ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و استعداد و مبانی کامپیوتر مطرح است که منابع متعددی برای مطالعه آنها وجود دارد.در خصوص اولویتهای شغلی نیز، داوطلبان براساس نمره آزمون و امتیازی که کسب میکنند، ارزیابی میشوند. در صورتی که حدنصاب لازم را کسب کنند و امتیازشان در مقایسه با سایر داوطلبان مناسب باشد، برای مصاحبه معرفی خواهند شد. نتیجه نهایی نیز براساس مجموع ارزیابیها و ظرفیتهای اعلامشده تعیین میشود.
پرسش ۳۲
من کارمند پیمانی اداره شیلات هستم و در حال حاضر مأمور خدمت در خارج از کیش هستم. با توجه به شرایط موجود، آیا امکان شرکت در آزمون استخدامی سازمان منطقه آزاد کیش را دارم؟
پاسخ:
اگر فرد دارای تعهد خدمت به دستگاه محل خدمت خود نباشد و شرایط عمومی و اختصاصی آزمون شامل سن، رشته تحصیلی و سایر ضوابط را داشته باشد، امکان شرکت در آزمون وجود دارد.البته در صورت قبولی، به دلیل پیمانی بودن در دستگاه دیگر، لازم است موافقت دستگاه مربوط برای خروج و ادامه همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش اخذ شود.
پرسش ۳۳:
در برخی مشاغل ابتدا اعلام شده بود فقط آقایان میتوانند شرکت کنند. آیا خانمها نیز امکان حضور در این مشاغل را دارند؟ همچنین تعداد پذیرش و میزان حقوق چگونه تعیین میشود؟
پاسخ:
در دفترچه آزمون برای هر شغل مشخص شده است که پذیرش فقط برای آقایان، فقط برای خانمها یا هر دو گروه امکانپذیر است. در برخی موارد پس از بررسی نیاز سازمان و هماهنگی با واحد مربوط، محدودیت جنسیتی اصلاح شده و امکان حضور هر دو گروه فراهم شده است. در نهایت ملاک انتخاب، نمره آزمون کتبی، عملکرد در مصاحبه و توانمندی داوطلبان خواهد بود. تعداد پذیرش هر شغل طبق سیاست سازمان اعلام نشده است، اما ظرفیتها محدود بوده و معمولاً برای هر شغل تعداد زیادی نیرو جذب نخواهد شد. حقوق کارکنان نیز براساس نظام پرداخت سازمان، مدرک تحصیلی، سابقه کاری، تخصص و شرایط شغل تعیین میشود و متناسب با توانمندی افراد خواهد بود.
پرسش ۳۴
آیا نیروهای پذیرفتهشده پس از استخدام، قرارداد دائمی خواهند داشت؟ همچنین امکان تبدیل وضعیت وجود دارد؟
پاسخ:
قرارداد نیروهای جدید معمولاً به صورت قرارداد مدتمعین یکساله خواهد بود و در صورت رضایت از عملکرد فرد و نبود مشکل اداری، امکان تمدید قرارداد وجود دارد.در سازمان منطقه آزاد کیش نیز بسیاری از کارکنان سالها با قرارداد مدتمعین فعالیت کردهاند. قرارداد دائم یا نامعین معمولاً در شرایط خاص مانند ایثارگری یا انتقال از دستگاههای دیگر امکانپذیر است. در حال حاضر برای دفتر تهران سازمان نیازی به جذب نیرو اعلام نشده و این آزمون برای نیازهای مشخص سازمان در جزیره کیش برگزار میشود.