تشریح آخرین جزئیات آزمون استخدامی سازمان منطقه آزاد کیش؛ جذب نیروهای متخصص در دستور کار سازمان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، احد درویش مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش، در پایان نشست پرسش و پاسخ با متقاضیان آزمون استخدامی این سازمان از طریق سامانه 124، با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری این آزمون اظهار داشت: برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری آزمون استخدامی از اواسط سال گذشته آغاز شد و هدف از آن، جذب نیروهای متخصص در حوزه‌هایی است که سازمان منطقه آزاد کیش به تخصص و توانمندی آنان نیاز دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط پیش‌آمده در کشور، امکان برگزاری آزمون در زمان پیش‌بینی‌شده فراهم نشد و پس از فراهم شدن شرایط لازم، فرآیند برگزاری آزمون مجدداً در دستور کار قرار گرفت.

مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که فراخوان ثبت‌نام آزمون از ۲۹ تیرماه منتشر شد، گفت: زمان اولیه برگزاری آزمون ۲۳ مردادماه پیش‌بینی شده بود که با توجه به درخواست‌های متعدد داوطلبان و همزمانی با ایام اربعین حسینی و برخی مناسبت‌های مذهبی، زمان برگزاری آزمون به ۵ یا ۶ شهریورماه تغییر یافت که تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

پاسخ به مهم‌ترین پرسش‌های داوطلبان آزمون

درویش با اشاره به محورهای مطرح‌شده در نشست پاسخگویی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از پرسش‌های داوطلبان درباره انطباق رشته‌های تحصیلی با مشاغل، نحوه بهره‌مندی از امتیازات ایثارگری و بومی‌گزینی و همچنین مواد آزمون بود که بسیاری از این موارد در بخش پرسش‌های پرتکرار سامانه آزمون پاسخ داده شده است.

وی با بیان این که مهلت پایان ثبت نام آزمون استخدامی 15 مرداد است به منابع آزمون اشاره و تاکید کرد: در آزمون‌های استخدامی معمولاً منابع به صورت کلی اعلام می‌شود و معرفی جزوه یا کتاب مشخص، رویه معمولی نیست. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به منابع دانشگاهی مرتبط، محتوای تخصصی موجود و نمونه سوالات آزمون‌های استخدامی ادواری، آمادگی لازم را کسب کنند.

جذب نیرو بر اساس توانمندی و شایستگی

مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به رویکرد سازمان در فرآیند جذب نیرو گفت: هدف سازمان، استفاده از نیروهای توانمند و دارای دانش و مهارت لازم در حوزه‌های تخصصی مورد نیاز است و ارزیابی داوطلبان بر اساس مراحل پیش‌بینی‌شده در آزمون انجام خواهد شد.

وی افزود: تجربه برگزاری آزمون‌های استخدامی گذشته، از جمله آزمون سال ۱۴۰۳، نشان می‌دهد که سازمان در مسیر جذب نیروهای مورد نیاز خود، به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت افراد دارای توانمندی و شایستگی‌های لازم بوده است.

درویش از تمامی داوطلبانی که خود را واجد شرایط و دارای توانمندی لازم می‌دانند دعوت کرد با آمادگی در این آزمون شرکت کنند و اظهار داشت: موفقیت در این مسیر به میزان آمادگی، توانایی‌ها و شایستگی‌های افراد بستگی دارد.

تداوم پاسخگویی به متقاضیان تا زمان برگزاری آزمون

مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش با قدردانی از همکاری مدیریت بازرسی و روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش در برگزاری این نشست پاسخگویی، اظهار داشت: تمامی پرسش‌های مطرح شده در این جلسه، پس از جمع‌بندی در سایت سازمان و سامانه آزمون منتشر خواهد شد تا متقاضیان بتوانند به پاسخ سوالات دسترسی داشته باشند.

درویش با قدردانی از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی نیروهای تحت قرارداد شرکت تعاونی سازمان، این نیروها را از سرمایه‌های ارزشمند سازمان برشمرد و گفت: بسیاری از این همکاران از توانمندی، تخصص و شایستگی بالایی برخوردارند و در حوزه‌های تخصصی، دوشادوش سایر کارکنان، در مسیر تحقق مأموریت‌های سازمان و ارائه خدمات به کیشوندان فعالیت می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات این نیروها افزود: سازمان خود را موظف می‌داند با اهتمام ویژه، نسبت به بهبود شرایط حقوق و دستمزد این همکاران اقدام کند و قدردان تلاش‌های صادقانه آنان باشد.

درویش همچنین با اشاره به اینکه تغییر وضعیت قرارداد نیروهای تخصصی شرکت تعاونی یکی از مطالبات و پرسش‌های پرتکرار کارکنان است، اظهار داشت: سازمان برای برگزاری آزمون تغییر وضعیت این نیروها عزم جدی دارد و با توجه به پیش‌بینی این موضوع در تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۵، مکاتبات لازم با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اخذ مجوز انجام شده است و این موضوع تا دستیابی به نتیجه نهایی با جدیت پیگیری خواهد شد.