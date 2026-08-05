تجلی شور حسینی در کیش؛ اجتماع پرشور دلدادگان اربعین با حضور گسترده مردم و مسئولان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین پیاده‌روی و دسته عزاداری دلدادگان اربعین حسینی شامگاه دوشنبه ۱۲ مرداد با حضور گسترده ساکنان و گردشگران، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد عبادی‌زاده نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا بی‌نیاز امام جمعه کیش، جمعی از مدیران و مسئولان جزیره و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

عزاداران حسینی در این مراسم مسیر سه‌راه پردیس تا میدان ساحل را با در دست داشتن پرچم‌های عزاداری و زمزمه نوحه‌ها و شعارهای حسینی پیمودند و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) و شهدای کربلا ابراز کردند.

این آیین با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، و مرثیه‌سرایی سعید یزدانی، مداح اهل‌بیت(ع)، همراه بود.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در اجتماعات مذهبی، اظهار داشت: مردم مؤمن و انقلابی کیش خوش درخشیدند و با حضور گسترده خود، جلوه‌ای از معنویت، شجاعت، عزت و همبستگی را به نمایش گذاشتند و تصویری ارزشمند از این جزیره به ملت ایران ارائه کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، مکتب ایثار، مقاومت، وفاداری و فداکاری است، گفت: فرهنگ اربعین استمرار پیام نهضت عاشوراست؛ پیامی که با مجاهدت حضرت زینب(س)، امام سجاد(ع) و دیگر اهل‌بیت(ع) در طول تاریخ ماندگار شد.

وی با تأکید بر اینکه پیام عاشورا، عزت، آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم است، افزود: پیروان مکتب حسینی هرگز مسیر تسلیم و سازش در برابر دشمن را برنمی‌گزینند و همواره از ارزش‌های دینی و ملی خود دفاع می‌کنند.

عبادی‌زاده معرفی سیره و مکتب امام حسین(ع) به جهانیان را ضرورتی مهم برشمرد و تصریح کرد: گسترش فرهنگ عاشورا و اربعین، زمینه آشنایی ملت‌ها با مفاهیم عدالت‌خواهی، آزادگی و فداکاری را فراهم می‌کند و بسترساز تحقق آرمان‌های الهی و مهدوی خواهد بود.

وی همچنین حضور آگاهانه مردم در اجتماعات دینی را پشتوانه‌ای برای اقتدار ملی دانست و خاطرنشان کرد: این حضور، انسجام اجتماعی را تقویت کرده و پشتوانه‌ای ارزشمند برای مسئولان، نیروهای مسلح و دیپلمات‌های کشور در دفاع از منافع و عزت ایران اسلامی به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با اشاره به بدعهدی‌های دشمنان، بر ضرورت هوشیاری و اتکا به ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با تکیه بر حمایت و همراهی مردم، با قدرت از حقوق و منافع ملت ایران صیانت کنند.

وی در ادامه، مردمی بودن آیین‌های مذهبی در جزیره کیش را از مهم‌ترین ویژگی‌های این اجتماعات دانست و افزود: مردم با روحیه مشارکت و مسئولیت‌پذیری، نقش اصلی را در برگزاری این برنامه‌ها ایفا می‌کنند و مسئولان نیز در کنار آنان از این حرکت‌های فرهنگی و دینی حمایت می‌کنند.

عبادی‌زاده در پایان با قدردانی از حضور گسترده کیشوندان، از همراهی محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا بی‌نیاز امام جمعه کیش، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم تقدیر کرد و برای مردم جزیره عزت، سربلندی و توفیق روزافزون آرزو کرد.

در بخش پایانی این مراسم، سعید یزدانی با مرثیه‌سرایی در سوگ حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفای ایشان، حال‌وهوایی معنوی و حماسی به اجتماع عزاداران بخشید.