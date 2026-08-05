خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجلی شور حسینی در کیش؛ اجتماع پرشور دلدادگان اربعین با حضور گسترده مردم و مسئولان

تجلی شور حسینی در کیش؛ اجتماع پرشور دلدادگان اربعین با حضور گسترده مردم و مسئولان
کد خبر : 1822634
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با تمجید از حضور گسترده مردم در آیین دلدادگان اربعین حسینی در جزیره کیش، این حضور را جلوه‌ای از عزت، معنویت و انسجام مردم مؤمن و انقلابی جزیره دانست و تأکید کرد که کیشوندان تصویری ماندگار از فرهنگ عاشورایی و همبستگی ملی به نمایش گذاشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین پیاده‌روی و دسته عزاداری دلدادگان اربعین حسینی شامگاه دوشنبه ۱۲ مرداد با حضور گسترده ساکنان و گردشگران، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد عبادی‌زاده نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا بی‌نیاز امام جمعه کیش، جمعی از مدیران و مسئولان جزیره و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

عزاداران حسینی در این مراسم مسیر سه‌راه پردیس تا میدان ساحل را با در دست داشتن پرچم‌های عزاداری و زمزمه نوحه‌ها و شعارهای حسینی پیمودند و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) و شهدای کربلا ابراز کردند.

این آیین با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، و مرثیه‌سرایی سعید یزدانی، مداح اهل‌بیت(ع)، همراه بود.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در اجتماعات مذهبی، اظهار داشت: مردم مؤمن و انقلابی کیش خوش درخشیدند و با حضور گسترده خود، جلوه‌ای از معنویت، شجاعت، عزت و همبستگی را به نمایش گذاشتند و تصویری ارزشمند از این جزیره به ملت ایران ارائه کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، مکتب ایثار، مقاومت، وفاداری و فداکاری است، گفت: فرهنگ اربعین استمرار پیام نهضت عاشوراست؛ پیامی که با مجاهدت حضرت زینب(س)، امام سجاد(ع) و دیگر اهل‌بیت(ع) در طول تاریخ ماندگار شد.

وی با تأکید بر اینکه پیام عاشورا، عزت، آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم است، افزود: پیروان مکتب حسینی هرگز مسیر تسلیم و سازش در برابر دشمن را برنمی‌گزینند و همواره از ارزش‌های دینی و ملی خود دفاع می‌کنند.

عبادی‌زاده معرفی سیره و مکتب امام حسین(ع) به جهانیان را ضرورتی مهم برشمرد و تصریح کرد: گسترش فرهنگ عاشورا و اربعین، زمینه آشنایی ملت‌ها با مفاهیم عدالت‌خواهی، آزادگی و فداکاری را فراهم می‌کند و بسترساز تحقق آرمان‌های الهی و مهدوی خواهد بود.

وی همچنین حضور آگاهانه مردم در اجتماعات دینی را پشتوانه‌ای برای اقتدار ملی دانست و خاطرنشان کرد: این حضور، انسجام اجتماعی را تقویت کرده و پشتوانه‌ای ارزشمند برای مسئولان، نیروهای مسلح و دیپلمات‌های کشور در دفاع از منافع و عزت ایران اسلامی به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با اشاره به بدعهدی‌های دشمنان، بر ضرورت هوشیاری و اتکا به ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با تکیه بر حمایت و همراهی مردم، با قدرت از حقوق و منافع ملت ایران صیانت کنند.

وی در ادامه، مردمی بودن آیین‌های مذهبی در جزیره کیش را از مهم‌ترین ویژگی‌های این اجتماعات دانست و افزود: مردم با روحیه مشارکت و مسئولیت‌پذیری، نقش اصلی را در برگزاری این برنامه‌ها ایفا می‌کنند و مسئولان نیز در کنار آنان از این حرکت‌های فرهنگی و دینی حمایت می‌کنند.

عبادی‌زاده در پایان با قدردانی از حضور گسترده کیشوندان، از همراهی محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا بی‌نیاز امام جمعه کیش، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم تقدیر کرد و برای مردم جزیره عزت، سربلندی و توفیق روزافزون آرزو کرد.

در بخش پایانی این مراسم، سعید یزدانی با مرثیه‌سرایی در سوگ حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفای ایشان، حال‌وهوایی معنوی و حماسی به اجتماع عزاداران بخشید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر