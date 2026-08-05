دستاوردهای سفر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به تهران؛ از حمایتهای بیمهای و مالیاتی تا تسهیل خروج کالا
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از پیگیری مجموعهای از حمایتهای بیمهای، مالیاتی، بانکی و تجاری در سفر اخیر خود به تهران خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر فعالان بخش خصوصی، جبران بخشی از خسارتهای ناشی از کاهش ورود گردشگران و بازگشت رونق به جزیره کیش انجام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری با تشریح اهداف و دستاوردهای سفر اخیر خود به تهران اظهار داشت: در سفرهای کاری به پایتخت، موضوعاتی که برای حمایت فوری از کسبوکارهای جزیره به اخذ مجوز یا مصوبه دولت نیاز دارد، از طریق تعامل با وزارتخانهها، سازمانها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پیگیری میشود. سفر اخیر نیز دستاوردهای مناسبی در حوزههای تأمین اجتماعی، مالیات، خروج کالا، واردات تلفن همراه و تأمین مالی سفر به کیش به همراه داشت.
وی افزود: با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مصوبهای از هیئت دولت دریافت شده است که براساس آن، سازمان تأمین اجتماعی دریافت سهم بیمه کارفرمایان را برای مدتی به تعویق خواهد انداخت. اجرای این مصوبه میتواند بخشی از فشارهای مالی واردشده بر فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار در جزیره را کاهش دهد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به پیگیری حمایتهای مالیاتی تصریح کرد: در نشست با مسئولان وزارت اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مقرر شد تسهیلاتی برای کسبوکارهای فعال در کیش در نظر گرفته شود تا وصول معوقات مالیاتی آنان تا پایان شهریورماه به تعویق بیفتد.
کبیری همچنین از پیگیری درخواست صدور مجوز خروج کالا به ارزش ۴۰ میلیون دلار خبر داد و گفت: برخی فعالان اقتصادی کالاهایی را وارد جزیره کردهاند که به دلیل کاهش حضور گردشگران در دوره جنگ، امکان عرضه یا خروج آنها فراهم نشده است. امیدواریم با تصویب این درخواست، زمینه تعیین تکلیف و خروج بخشی از این کالاها فراهم شود.
وی انتخاب کیش بهعنوان مبدأ کالای ملوانی را از موارد پیگیری شده در این سفر برشمرد و افزود: بهرهگیری از این ظرفیت میتواند زمینه شکلگیری چرخه اقتصادی جدیدی را برای فعالان و کسبوکارهای جزیره فراهم کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: پس از مدتها، مصوبه مربوط به واردات تلفن همراه به منطقه آزاد کیش نیز دریافت شده است و بهزودی بهصورت رسمی ابلاغ خواهد شد. تلاش میکنیم از این ظرفیت در مسیر توسعه فعالیتهای اقتصادی و تقویت صنعت گردشگری جزیره استفاده کنیم.
کبیری با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای رونق سفر به کیش گفت: در صورت دستیابی به صلح پایدار و بهبود شرایط، مذاکرات و برنامهریزیهایی با چند بانک و مؤسسه مالی و اعتباری برای ارائه تسهیلات سفر به کیش انجام شده است تا هموطنان بتوانند با شرایط مناسبتری به این جزیره سفر کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط ، افزایش مستمر حضور گردشگران و همکاری بخش خصوصی و جوامع محلی، زمینه بازگشت رونق اقتصادی و گردشگری به جزیره کیش فراهم شود.
کبیری در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای برنامهها و رویدادهای پیشبینیشده برای پاییز، ارائه تسهیلات بانکی، ایجاد رویههای جدید برای خروج کالا و بهرهگیری از ظرفیتهای تازه اقتصادی، امیدواریم در ماههای آینده بخشی از زیانهای ناشی از کاهش ورود گردشگران به جزیره جبران شود.