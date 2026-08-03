دومین نشست راهبردی صیانت از هویت و برند کیش برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دراین نشست سیدشهاب‌الدین طباطبایی با اشاره به جایگاه متفاوت منطقه آزاد کیش گفت: نگاه‌ها به منطقه آزاد کیش در مقایسه با دیگر مناطق آزاد کشور متفاوت است؛ زیرا کیش به دلیل جزیره‌ای بودن، هیچ راه ارتباطی زمینی ندارد و از ویژگی‌ها و شرایط خاص خود برخوردار است.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: در شرایطی که کشور با جنگ و فشارهای مختلف روبه‌رو است، هیچ فرد، گروه یا مجموعه‌ای نباید خود را جدا از دیگران بداند یا به‌گونه‌ای عمل کند که موجب فاصله و جدایی شود. همه ما بخشی از یک مجموعه واحد هستیم و باید مسئولیت خود را در قبال مردم و کشور به‌درستی انجام دهیم.

عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد: در چنین شرایطی، هرکس وظیفه‌ای را که بر عهده دارد انجام ندهد یا از انجام کاری که باید انجام شود کوتاهی کند، تنها از یک مسئولیت فردی غفلت نکرده، بلکه در حق همه خیانت کرده است.

طباطبایی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی گفت: فعالیت رسانه‌ای در شرایط کنونی به دقت، آگاهی و مسئولیت‌پذیری بیشتری نیاز دارد و هر فرد باید نسبت به آثار و پیامدهای محتوایی که تولید یا منتشر می‌کند، پاسخ‌گو باشد.

سیدحسین احمدنژاد سرپرست مدیریت روابط‌عمومی و اموربین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست با اشاره به اهمیت نقش رسانه ها در حفاظت از برند کیش گفت : هر تصویری که از جزیره کیش در ذهن مخاطبان ساخته شود حاصل عملکرد رسانه ها است و این موضوع نشان دهنده حساسیت نقش رسانه ها و فضای مجازی در برند سازی و حفظ یک برند است.

وی تاکید کرد: همه ما فعالان رسانه ای در قبال تصویری که از جزیره کیش منعکس می شود مسئول هستیم و باید برای رشد و حفظ این برند تلاش کنیم.

در ادامه این نشست، موضوعات مرتبط با صیانت از هویت کیش، تقویت برند منطقه آزاد کیش و نقش رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در معرفی ظرفیت‌ها و مزیت‌های این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حاضران همچنین درباره ضرورت افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تدوین رویکردی منسجم برای بازنمایی هویت و برند کیش به تبادل نظر پرداختند.

این نشست با حضور سیدشهاب‌الدین طباطبایی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، سیدحسین احمدنژاد سرپرست مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جمعی از مدیران این سازمان، فعالان فضای مجازی و اصحاب رسانه کیش در همایش‌های بین‌المللی کیش و برگزار شد.