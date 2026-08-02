با هدف تربیت راهبران توسعه جوامع محلی؛
برگزاری رویداد «پرورش منتور» در منطقه آزاد انزلی
نخستین رویداد معرفی و شناسایی متقاضیان دوره تخصصی «پرورش منتور» با هدف توانمندسازی سرمایه انسانی و تربیت راهبران توسعه جوامع محلی، در سالن ابتهاج سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این رویداد به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان و با حضور جمعی از جوانان، فعالان اجتماعی، کارآفرینان، مدیران، مشاوران، کارشناسان و علاقهمندان به حوزه توسعه فردی، اجتماعی و کارآفرینی برگزار شد.
در این رویداد، ایمان امیریفر و امیر یوسفپور در سخنرانیهای تخصصی خود به تبیین مفهوم منتورینگ، جایگاه آن در توسعه سرمایه انسانی، تفاوت منتور با مشاور، مدرس و کوچ، مهارتهای کلیدی یک منتور حرفهای، شیوههای انتقال تجربه، هدایت افراد و تیمها و همچنین نقش برندسازی شخصی، بازاریابی، شبکهسازی حرفهای و فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در فرآیند منتورینگ پرداختند.
همچنین مجتبی مومنی طارمسری ، طراح و مدیر دوره، ضمن معرفی اهداف و ساختار اجرایی طرح، برنامه آموزشی دوره سهماهه «پرورش منتور» را تشریح کرد و گفت: این دوره در قالب ۱۰ کارگاه آموزشی و عملی برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان علاوه بر فراگیری مباحث تخصصی، مهارتهای لازم برای ایفای نقش بهعنوان راهبران توسعه را کسب خواهند کرد.
وی افزود: هدف اصلی این طرح، تربیت افرادی توانمند است که پس از پایان دوره بتوانند بهعنوان راهبران توسعه در روستاها و جوامع محلی منطقه آزاد انزلی فعالیت کرده و با انتقال تجربه، شناسایی ظرفیتهای بومی، هدایت ایدههای نوآورانه، توانمندسازی جوانان، توسعه کسبوکارهای محلی و افزایش مشارکتهای اجتماعی، نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای توسعهای منطقه ایفا کنند.
در بخش دیگری از این رویداد، افشین رحیمی ، کارآفرین برتر ملی، با بیان تجربیات ارزشمند خود از مسیر کارآفرینی، به تشریح فراز و نشیبهای مسیر موفقیت، چالشها، فرصتها و درسآموختههای سالهای فعالیت حرفهای خود پرداخت و تأکید کرد که بهرهگیری از تجربه افراد موفق و وجود منتورهای توانمند، میتواند مسیر رشد و موفقیت جوانان، کارآفرینان و صاحبان ایده را هموارتر کند.
در ادامه، ساختار دوره تخصصی «پرورش منتور»، نحوه ثبتنام، فرآیند ارزیابی و انتخاب شرکتکنندگان برای ورود به دوره سهماهه تشریح شد و متقاضیان نسبت به تکمیل فرمهای ثبتنام اولیه اقدام کردند.
پونه نیکوی؛ معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در حاشیه این رویداد با اشاره به اهمیت اجرای این برنامه اظهار داشت: توانمندسازی سرمایه انسانی و استفاده از ظرفیت جوانان در توسعه جوامع محلی، از اولویتهای مهم سازمان منطقه آزاد انزلی است. اجرای طرح پرورش منتور، زمینه شناسایی و تربیت راهبران توسعه را فراهم میکند تا این افراد بتوانند با تکیه بر دانش، مهارت و تجربه، در توانمندسازی روستاها، افزایش مشارکت اجتماعی، هدایت ظرفیتهای بومی و اجرای برنامههای توسعهمحور نقشآفرینی کنند.
وی افزود: هدف ما ایجاد هسته خلاق و شبکهای از راهبران توسعه در منطقه آزاد انزلی است تا با حضور فعال در جوامع محلی، ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روستا را شناسایی کرده و با مشارکت مردم، زمینه اجرای طرحهای توسعهای، کارآفرینی، اشتغالزایی و ارتقای کیفیت زندگی را فراهم آورند.
این رویداد، نخستین گام در اجرای طرح «پرورش منتور» به شمار میرود و پس از انجام فرآیند ارزیابی و مصاحبه، افراد منتخب در دوره تخصصی سهماهه شرکت خواهند کرد تا پس از طی آموزشهای لازم، بهعنوان راهبران توسعه در برنامههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کارآفرینی منطقه آزاد انزلی نقشآفرینی کنند.
برگزارکنندگان این طرح امیدوارند با اجرای این برنامه، شبکهای از منتورهای توانمند و راهبران توسعه محلی در منطقه آزاد انزلی شکل گیرد که بتوانند با انتقال دانش و تجربه، تقویت سرمایه اجتماعی، حمایت از کسبوکارهای محلی و افزایش مشارکت مردمی، نقش مؤثری در تحقق توسعه پایدار منطقه ایفا کنند.