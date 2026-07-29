فرهنگسراهای کیش میزبان شاد کودکان در تابستان
فرهنگسراهای کیش با برگزاری دورههای متنوع آموزشی، مهارتآموزی و تفریحی میزبان شاد کودکان و نوجوانان در تابستان امسال هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهدی گردآفرین با اشاره به آغاز فصل تابستان و تعطیلی مدارس گفت: بهمنظور غنیسازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، برنامهریزی ویژهای در فرهنگسراها و مراکز فرهنگی جزیره انجام شده و دورههای آموزشی متنوعی برای گروههای مختلف در نظر گرفته شده است.
وی افزود: دورههای تابستانی فرهنگسراهای کیش در قالب طرح (یه تابستون باحال) در حال برگزاری است و با استقبال مناسب خانوادهها و علاقهمندان روبهرو شده است؛ بهگونهای که طی دو ماه گذشته حدود ۷۰۰ نفر در دورههای آموزشی و برنامههای اوقات فراغت این مراکز ثبتنام کردهاند.
رئیس اداره فرهنگی و فرهنگسراهای سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: کلاسها و دورههای آموزشی بهصورت روزانه در مراکز فرهنگی جزیره برگزار میشود و تلاش شده است با طراحی برنامههایی متنوع، زمینه آموزش، مهارتآموزی و بهرهمندی مطلوب کودکان و نوجوانان از اوقات فراغت تابستانی فراهم شود.
گردآفرین همچنین از برگزاری بستهای ویژه برای کودکان ۷ تا ۱۳ سال خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در فرهنگسراهای جزیره برگزار میشود و مجموعهای از فعالیتهای آموزشی، مهارتآموزی و تفریحی را در بر میگیرد.
وی افزود: در این بسته، علاوه بر دورههای مختلف مهارتآموزی، اردوها و برنامههای تفریحی در سطح جزیره نیز برای شرکتکنندگان پیشبینی شده است. این برنامه تاکنون با استقبال خوبی همراه بوده و خانوادههای کیشوند میتوانند فرزندان خود را برای حضور در آن ثبتنام کنند.
رئیس اداره فرهنگی و فرهنگسراهای سازمان منطقه آزاد کیش درباره نحوه ثبتنام در دورهها گفت: علاقهمندان میتوانند بهصورت حضوری به فرهنگسرای سنایی، فرهنگسرای سعدی و خانه فرهنگ و هنر مینا مراجعه کنند.
گردآفرین خاطرنشان کرد: اطلاعات دورهها و کلاسهای در حال برگزاری از طریق سامانه فرهنگسراهای جزیره به نشانی `farhangsara.kish.ir` نیز در دسترس است و متقاضیان میتوانند پس از مشاهده برنامهها، ثبتنام خود را بهصورت آنلاین انجام دهند.