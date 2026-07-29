خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید بر اجرای مدیریت واحد در منطقه آزاد ماکو؛ بررسی تفویض اختیارات محیط زیست به سازمان منطقه آزاد

تأکید بر اجرای مدیریت واحد در منطقه آزاد ماکو؛ بررسی تفویض اختیارات محیط زیست به سازمان منطقه آزاد
کد خبر : 1820137
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در دیدار با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بر ضرورت اجرای مدیریت واحد و تفویض اختیارات دستگاه‌های اجرایی در منطقه آزاد ماکو تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی مدیر عامل این سازمان، در دیدار با شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه محیط زیست و مدیریت واحد در منطقه آزاد ماکو را مورد بررسی قرار داد.

در این دیدار، موضوع اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ضرورت تفویض اختیارات دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد و همچنین ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با محوریت تحقق مدیریت واحد و یکپارچه در مناطق آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست، موضوع حل مشکلات و تسهیل فرآیندهای محیط زیستی در گمرک بازرگان مطرح شد و بر ضرورت استقرار نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در گمرک بازرگان و یا تفویض اختیارات لازم به سازمان منطقه آزاد ماکو برای تسریع و تسهیل امور مرتبط با فعالان اقتصادی و تجاری تأکید شد.

حسین گروسی در این دیدار با اشاره به رویکرد سازمان منطقه آزاد ماکو در حوزه حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: استانداردها و الزامات زیست‌محیطی در طرح جامع منطقه آزاد ماکو لحاظ شده و رده‌بندی زیست‌محیطی فعالیت‌ها نیز انجام گرفته است.

وی افزود: مطالعات و اقدامات مرتبط با مدیریت فاضلاب نیز در منطقه در حال پیگیری است و تلاش می‌شود الزامات و استانداردهای زیست‌محیطی در تمامی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای منطقه مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین بر حرکت این سازمان در مسیر استقرار نظام مدیریت زیست‌محیطی و الزامات استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ تأکید کرد و گفت: توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ماکو باید همزمان با رعایت الزامات زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی منطقه دنبال شود.

در این دیدار، بر هم‌افزایی و همکاری بیشتر سازمان منطقه آزاد ماکو و سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع موانع، تسهیل فرآیندهای اداری و تحقق مدیریت یکپارچه در منطقه تأکید شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل