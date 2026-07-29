توافقنامه راهبردی سازمان منطقه آزاد انزلی با «تیتان دیزل» به امضا رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، توافقنامه همکاری راهبردی با شرکت تیتان دیزل که در نشستی با حضور مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان و مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری به امضا رسید، در امتداد رویکردهای توسعه‌محور سازمان برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بندر کاسپین و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و حمل‌ونقلی منطقه منعقد شده و زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید در حوزه لجستیک و تأمین ناوگان تخصصی خواهد بود.

بر اساس مفاد این همکاری، دو طرف بر توسعه زیرساخت‌های پشتیبان تجارت، تسهیل فرآیندهای مرتبط با واردات و ترخیص، و ایجاد بسترهای مناسب‌تر برای حضور فعالان اقتصادی در منطقه تأکید دارند. این توافق همچنین می‌تواند نقش مهمی در افزایش جذابیت منطقه آزاد انزلی برای سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه حمل‌ونقل ایفا کند و به بهبود کیفیت خدمات لجستیکی در شمال کشور بینجامد.

از دیگر آثار این همکاری، تقویت ظرفیت‌های عملیاتی منطقه در حوزه ناوگان حمل‌ونقل تخصصی و عمومی است؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند به ارتقای خدمات‌رسانی، افزایش سرعت جابه‌جایی کالا و بهبود ارتباط میان بنادر، مراکز تجاری و مسیرهای ترانزیتی منجر شود.

توافقنامه یادشده در چارچوب سیاست‌های کلان سازمان منطقه آزاد انزلی برای توسعه اقتصاد دریا‌محور، فعال‌سازی حلقه‌های مکمل زنجیره تأمین و ارتقای نقش منطقه در کریدورهای تجاری شمال کشور به امضا رسیده و انتظار می‌رود آثار آن در ماه‌های آینده در بخش‌های مختلف اقتصادی و لجستیکی منطقه نمایان شود.

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