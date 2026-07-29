به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، محسن پوراحمدی در همایش فعالان اقتصادی با عنوان «معرفی ظرفیت‌های تأمین مالی جمعی و مشوق‌های اقتصادی» اظهار کرد: دروازه ورودی منطقه آزاد از مسیر گمرک تفکیک شده است تا مواد اولیه، کالا و مصالح مورد نیاز واحدهای اقتصادی با کمترین تشریفات وارد محدوده منطقه شود.

وی افزود: منطقه آزاد سرخس به دلیل محصور بودن، قرار گرفتن خارج از نقاط جمعیتی و برخورداری از زیرساخت‌های آماده، از ظرفیت کم‌نظیری برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است و تبدیل آن از منطقه ویژه به منطقه آزاد، اختیارات و مشوق‌های قانونی گسترده‌تری ایجاد کرده است.

قائم‌مقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سرخس گفت: مجوزهای سرمایه‌گذاران مستقر در منطقه بدون دریافت هزینه مجدد، از منطقه ویژه به منطقه آزاد تغییر می‌کند و صدور مجوزهای جدید نیز از طریق خود سازمان انجام خواهد شد.

پوراحمدی، آغاز دوره جدید ۲۰ساله معافیت مالیاتی، امکان بهره‌مندی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده و تخفیف در سود بازرگانی را از مهم‌ترین مزایای منطقه برای فعالان اقتصادی عنوان کرد.

وی با اشاره به پیگیری تأمین اختصاصی آب، برق و گاز منطقه افزود: مذاکرات لازم برای تأمین پایدار انرژی از منابع داخلی و کشورهای همسایه در حال انجام است تا فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی تحت تأثیر محدودیت‌های شبکه سراسری قرار نگیرد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد سرخس تأکید کرد: این سازمان آماده است با استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، ظرفیت‌های بانکی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، موانع فعالیت فعالان اقتصادی را برطرف و زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در منطقه را فراهم کند.

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