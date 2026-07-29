به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، سید ذبیح‌الله امام‌زاده با اشاره به جایگاه مرز بازرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی زائران اربعین حسینی از کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و کشورهای اروپایی، اظهار کرد: با توجه به حجم قابل توجه تردد زائران خارجی از این مرز، روابط عمومی و امور بین‌الملل و معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو با هدف انعکاس این رویداد بزرگ فرهنگی و معنوی، اقدام به برپایی موکب رسانه‌ای در مرز بازرگان کرده است.

وی افزود: در این موکب رسانه‌ای، با همکاری عوامل و گروه‌های خبری صدا و سیما، برنامه‌های مختلفی از جمله پخش زنده تلویزیونی، تهیه گزارش‌های خبری، تولید تیزرهای رسانه‌ای و انجام گفت‌وگو با زائران اربعین، مسئولان موکب‌ها و مسئولان منطقه انجام خواهد شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: تلاش ما این است که از ظرفیت رسانه برای به تصویر کشیدن شکوه حضور زائران بین‌المللی اربعین حسینی در مرز بازرگان استفاده کنیم و روایتگر جلوه‌های زیبای میزبانی مردم منطقه و خدمات ارائه‌شده به زائران در مسیر عزیمت به کربلای معلی باشیم.

امام‌زاده با اشاره به آمار تردد زائران خارجی از مرز بازرگان گفت: بر اساس اعلام مسئولین، از آغاز تردد زائران اربعین حسینی از ۲۵ تیرماه تا امروز حدود ۵ هزار و ۵۰۰ زائر خارجی در قالب ۴۲ اتوبوس از این مرز عبور کرده و راهی کربلای معلی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مرز بازرگان امسال نیز به عنوان یکی از دروازه‌های اصلی ورود زائران خارجی به کشور و مسیر عزیمت آنان به عتبات عالیات، شاهد حضور پرشور زائرانی از کشورهای مختلف است و سازمان منطقه آزاد ماکو تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، ابعاد مختلف این رویداد بزرگ و بین‌المللی را به نحو شایسته‌ای منعکس کند.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین از حضور و همراهی عوامل صدا و سیما در موکب رسانه‌ای خبر داد و گفت: در روزهای پیش‌رو، گزارش‌های زنده و تولیدات رسانه‌ای متنوعی از مرز بازرگان با محوریت حال و هوای زائران اربعین، روایت‌های آنان از مسیر کربلا، خدمات موکب‌ها و اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تردد و میزبانی از زائران تهیه و منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/