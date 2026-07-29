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در نشست مشترک با مسئولان اداره کل امور مالیاتی گیلان؛

نحوه اجرای قوانین مناطق آزاد در نواحی الحاقی جدید به منطقه آزاد انزلی بررسی شد

نحوه اجرای قوانین مناطق آزاد در نواحی الحاقی جدید به منطقه آزاد انزلی بررسی شد
کد خبر : 1819904
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در نشستی با حضور مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مدیران حوزه اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی با مسئولان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان، سازوکارهای اجرایی قوانین مناطق آزاد در نواحی الحاقی جدید مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در نشستی با حضور مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان، و مدیران حوزه اقتصادی، آخرین موضوعات مرتبط با نواحی الحاقی جدید و نحوه اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد در این محدوده‌ها بررسی شد.

در این نشست، مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان و شهرستانها و بخش‌های تابعه نیز حضور داشتند و طرفین درباره نحوه اجرای قوانین مناطق آزاد در نواحی الحاقی جدید به گفت‌وگو پرداختند.

در این جلسه، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی فرآیندها و ایجاد بسترهای لازم برای استقرار کامل قوانین مناطق آزاد در محدوده‌های جدید تأکید شد.

همچنین حاضران، تعامل مستمر و برگزاری نشست‌های کارشناسی را راهکاری مؤثر برای رفع ابهامات اجرایی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در نواحی الحاقی جدید دانستند.

 

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