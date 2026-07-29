نحوه اجرای قوانین مناطق آزاد در نواحی الحاقی جدید به منطقه آزاد انزلی بررسی شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در نشستی با حضور مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان، و مدیران حوزه اقتصادی، آخرین موضوعات مرتبط با نواحی الحاقی جدید و نحوه اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد در این محدوده‌ها بررسی شد.

در این نشست، مدیران اداره کل امور مالیاتی استان گیلان و شهرستانها و بخش‌های تابعه نیز حضور داشتند و طرفین درباره نحوه اجرای قوانین مناطق آزاد در نواحی الحاقی جدید به گفت‌وگو پرداختند.

در این جلسه، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی فرآیندها و ایجاد بسترهای لازم برای استقرار کامل قوانین مناطق آزاد در محدوده‌های جدید تأکید شد.

همچنین حاضران، تعامل مستمر و برگزاری نشست‌های کارشناسی را راهکاری مؤثر برای رفع ابهامات اجرایی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در نواحی الحاقی جدید دانستند.

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