پاسخگویی رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴
در ادامه سلسله برنامههای یکشنبههای پاسخگویی، رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش فردا یکشنبه ۴ مرداد، از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ پاسخگوی مستقیم پرسشها، انتقادات و شکایات کیشوندان و گردشگران خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر سعید جاودان سیرت از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح فردا با حضور در سامانه ۱۲۴، بهطور مستقیم پیگیر دغدغهها و مسائل مطرحشده از سوی شهروندان و گردشگران خواهد بود.
کیشوندان و گردشگران میتوانند در بازه زمانی تعیینشده، با شمارهگیری تلفن ۱۲۴، موارد مورد نظر خود را با رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش در میان بگذارند.