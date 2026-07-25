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پاسخگویی رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴

پاسخگویی رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴
کد خبر : 1818662
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در ادامه سلسله برنامه‌های یکشنبه‌های پاسخگویی، رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش فردا یکشنبه ۴ مرداد، از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ پاسخگوی مستقیم پرسش‌ها، انتقادات و شکایات کیشوندان و گردشگران خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر سعید جاودان سیرت از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح فردا با حضور در سامانه ۱۲۴، به‌طور مستقیم پیگیر دغدغه‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی شهروندان و گردشگران خواهد بود.

 

کیشوندان و گردشگران می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده، با شماره‌گیری تلفن ۱۲۴، موارد مورد نظر خود را با رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش در میان بگذارند.

انتهای پیام/
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