پاسخگویی رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر سعید جاودان سیرت از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح فردا با حضور در سامانه ۱۲۴، به‌طور مستقیم پیگیر دغدغه‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی شهروندان و گردشگران خواهد بود.

کیشوندان و گردشگران می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده، با شماره‌گیری تلفن ۱۲۴، موارد مورد نظر خود را با رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش در میان بگذارند.

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