فراخوان نام نویسی آزمون استخدامی سازمان منطقه آزاد کیش
سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد در راستای تأمین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود و مجموعه های تابعه، از میان افراد واجد شرایط، از طریق برگزاری آزمون استخدامی و پس از طی مراحل ارزیابی و گزینش نسبت به جذب و به کارگیری نیروی انسانی در 61 ردیف شغلی اقدام نماید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، براساس این فراخوان، از متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود جهت اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، شرایط احراز، عناوین و رشتههای شغلی، رشته و مقطع تحصیلی مورد نیاز، شرایط سنی، سهمیهها، مدارک مورد نیاز، ضوابط و مراحل نام نویسی و نحوه برگزاری آزمون، دفترچه راهنمای آزمون استخدامی را از طریق لینک زیر دریافت و با دقت مطالعه نمایند.
مشخصات آزمون
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تعداد ردیفهای شغلی: 61 ردیف شغلی
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شرایط احراز: مطابق مفاد دفترچه راهنمای آزمون استخدامی
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مهلت نام نویسی: از تاریخ 1405/04/29الی 1405/05/12
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سامانه نام نویسی: https://kish.iran-azmoon.ir
تذکرات مهم
۱- پیش از نام نویسی، دفترچه راهنمای آزمون استخدامی را بهدقت مطالعه فرمایید.
۲- مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات و مدارک ثبتشده در سامانه بر عهده داوطلب است.
۳- نام نویسی صرفاً بهصورت اینترنتی و از طریق سامانه اعلامشده و در مهلت مقرر امکانپذیر بوده و پس از پایان مهلت نام نویسی، درخواست جدید یا تمدید مهلت نام نویسی پذیرفته نخواهد شد.
۴- ملاک بررسی شرایط داوطلبان، اطلاعات ثبتشده در سامانه (خوداظهاری داوطلب) می باشد و سپس در مراحل بعدی با ارائه مدارک مربوطه مطابقت داده خواهد شد.
۵- کلیه اطلاعیههای بعدی از جمله زمان دریافت کارت ورود به جلسه، زمان و محل برگزاری آزمون و سایر مراحل استخدام، صرفاً از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان منطقه آزاد کیش و سامانه نام نویسی آزمون اطلاعرسانی خواهد شد؛ لذا مسئولیت پیگیری اطلاعیهها بر عهده داوطلبان است.
دفترچه راهنمای آزمون استخدامی را از طریق پیوست زیر دریافت نمایید: