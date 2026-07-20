فراخوان نام نویسی آزمون استخدامی سازمان منطقه آزاد کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، براساس این فراخوان، از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود جهت اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، شرایط احراز، عناوین و رشته‌های شغلی، رشته و مقطع تحصیلی مورد نیاز، شرایط سنی، سهمیه‌ها، مدارک مورد نیاز، ضوابط و مراحل نام نویسی و نحوه برگزاری آزمون، دفترچه راهنمای آزمون استخدامی را از طریق لینک زیر دریافت و با دقت مطالعه نمایند.