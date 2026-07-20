مدیرعامل سازمان در شورای آموزش و پرورش تأکید کرد:
لزوم بهرهگیری از ظرفیت منطقه آزاد انزلی به عنوان «پیشران» ارتقای کیفیت آموزشی
مصطفی طاعتیمقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در جلسه شورای آموزش و پرورش این منطقه، با تأکید بر گذار از مرحله تأمین زیرساختهای فیزیکی به مرحله ارتقای کیفی شاخصهای علمی، تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان «موتور محرک» و حامیِ تمامقد در کنار آموزش و پرورش قرار دارد و آمادگی دارد هرگونه کسری آموزشی نسبت به شاخصهای کشوری را در کوتاهترین زمان مرتفع نماید.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد انزلی با حضور مصطفی طاعتیمقدم، مدیرعامل ؛ معاونین سازمان؛ مدیر امور اجتماعی، ورزش و خانواده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد؛ رئوسای ادارات آموزش و پرورش محدوه منطقه برگزار شد.
مصطفی طاعتیمقدم در این نشست با قدردانی از اقدامات صورتگرفته در سال گذشته برای بهبود زیرساختهای مدارس، بر ضرورت تغییر رویکرد جلسات از مباحث شکلی به مباحث «نتیجهمحور» تأکید کرد و گفت: «اکنون که بخش عمدهای از ضعفهای زیرساختی برطرف شده است، باید تمرکز اصلی بر تبادل اطلاعات و اقدامات میدانی برای ارتقای معدل تحصیلی دانشآموزان منطقه باشد. اگر نتیجه جلسات، بهبود ملموس در عملکرد آموزشی دانشآموزان نباشد، جلسات عملاً فاقد خروجی است و این موضوع باید با جدیت بیشتری دنبال شود.»
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تبیین جایگاه سازمان در کنار نظام آموزشی افزود: «هدف ما همافزایی برای ارتقای سطح کیفی آموزش است. دغدغه ما این است که دانشآموزان این منطقه از حیث میانگین معدل، جایگاهی بالاتر از میانگینهای استانی و منطقهای کسب کنند. برای تحقق این هدف، دست یاری به سوی معلمان و مدیران دلسوز دراز میکنیم و از شما میخواهیم با نگاهی راهبردی، از فرصت پیشران بودن منطقه آزاد به بهترین شکل استفاده کنید.»
وی با اشاره به دغدغههای همکاران سازمان در پیگیری موردیِ مشکلات دانشآموزان و معلمان، خاطرنشان کرد: «ما از سختیها و گرفتاریهای موجود در فضای آموزش کشور آگاهیم، اما تأکید میکنم که هیچ نگرانی بابت تأمین منابع نداشته باشید. ما رسماً اعلام آمادگی میکنیم که هرگونه کسریِ آموزشی در مقایسه با شاخصهای استاندارد کشوری را در کوتاهترین زمان ممکن از سوی سازمان برطرف کنیم تا سال تحصیلی جدید برای مدیران، معلمان و خانوادهها، سالی آرام و بدون دغدغه باشد.»
در ادامه این نشست، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان، نماینده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مدیران حاضر، به بیان دیدگاهها، چالشها و پیشنهادات خود جهت بهبود فضای آموزشی، پرورشی و فرهنگی دانشآموزان پرداختند و بر ضرورت استمرار این همکاریهای دوطرفه برای رسیدن به شکوفایی آموزشی در سطح منطقه آزاد انزلی تأکید کردند.