دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی
مصطفی طاعتیمقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در دیدار با انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر لزوم همافزایی ملی جهت ارتقای برند «روستای ملی حصیر فشتکه»، تقویت دبیرخانه جشنواره اسب کاسپین و ساماندهی تأسیسات گردشگری منطقه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست تخصصی که با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان برگزار شد، مصطفی طاعتیمقدم ضمن تشریح ظرفیتهای بینظیر منطقه آزاد انزلی به عنوان قطب گردشگری شمال کشور، توسعه پایدار را در گرو تعامل راهبردی با وزارت میراثفرهنگی دانست و تصریح کرد: بهرهگیری از حمایتهای ستادی وزارتخانه، میتواند جایگاه گردشگری این منطقه را از سطح منطقهای به تراز ملی و بینالمللی ارتقا دهد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، «روستای فشتکه» را به عنوان «روستای ملی حصیر» برشمرد و آن را یکی از ستونهای هویتی، فرهنگی و اقتصادی منطقه دانست. وی با تأکید بر اینکه این روستا قابلیتهای بسیاری برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری خلاق دارد، خواستار حمایتهای ویژه وزارت میراثفرهنگی جهت برندسازی ملی و توسعه زیرساختهای صادراتی صنایعدستی این روستا شد.
طاعتیمقدم در بخش دیگری از این نشست، به اهمیت نژاد اسب کاسپین به عنوان یک گنجینه زنده ژنتیکی و فرهنگی اشاره کرد و افزود: تقویت دبیرخانه جشنواره ملی اسب کاسپین، فراتر از یک رویداد محلی، ابزاری استراتژیک برای معرفی میراث فرهنگی ایران در مجامع بینالمللی است که نیازمند توجه ویژه و حمایتهای تخصصی معاونت گردشگری وزارتخانه میباشد.
وی همچنین بر ضرورت تسهیلگری در فرآیند صدور مجوزها و استانداردسازی واحدهای اقامتی تأکید نمود و اظهار داشت: ساماندهی وضعیت «کاشانهمهمانها» و مراکز بومگردی، در کنار توسعه زیرساختهای گردشگری دریایی، اولویتهای عملیاتی سازمان برای افزایش ماندگاری مسافران و رونق اشتغالزایی پایدار است که در این مسیر نیازمند نگاه حمایتی و تسهیلگرانه وزارتخانه هستیم.
در پایان این دیدار، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با استقبال از پیشنهادات مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی، بر اهمیت این منطقه به عنوان یکی از کانونهای اصلی گردشگری شمال کشور تأکید کرد و آمادگی وزارت متبوع را برای ارائه بستههای حمایتی، رفع موانع اداری و همکاری در اجرای طرحهای توسعهای منطقه اعلام داشت. مقرر شد کارگروههای مشترکی جهت پیگیری و اجراییسازی محورهای مطرح شده در این نشست تشکیل گردد.