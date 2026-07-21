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حضور ۵۰ کمپر گردشگری از سراسر کشور در منطقه آزاد ماکو

حضور ۵۰ کمپر گردشگری از سراسر کشور در منطقه آزاد ماکو
کد خبر : 1816402
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سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو از حضور حدود ۵۰ دستگاه کمپر گردشگری از نقاط مختلف کشور در این منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، ابوالفضل برغمدی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه آزاد ماکو و توسعه گردشگری مبتنی بر طبیعت، حدود ۵۰ دستگاه کمپر و خودروهای مجهز گردشگری از نقاط مختلف کشور به مدت دو روز آخر این هفته میهمان منطقه آزاد ماکو خواهند بود.
وی افزود: این گروه از گردشگران در مدت حضور خود در منطقه، ضمن بازدید از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری منطقه، از بازارچه مرزی ماکو نیز بازدید خواهند کرد و با ظرفیت‌های تجاری و گردشگری این مجموعه آشنا می‌شوند.
برغمدی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع منطقه آزاد ماکو در حوزه گردشگری گفت: منطقه آزاد ماکو با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، مرز مشترک با کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان و همچنین ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی، از مقاصد دارای قابلیت بالا برای توسعه گردشگری ترکیبی است و می‌تواند میزبان گروه‌های مختلف گردشگران از سراسر کشور باشد.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: حضور گروه‌های گردشگری و کمپرها در منطقه، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده ماکو، می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای محلی، بازارچه‌های تجاری، مراکز اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو از برگزاری رویدادهای گردشگری و برنامه‌هایی که به معرفی ظرفیت‌های منطقه و افزایش ماندگاری گردشگران کمک کند، حمایت می‌کند و تلاش داریم با تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد بستر مناسب برای حضور گروه‌های مختلف گردشگران، ماکو را به یکی از مقاصد مهم گردشگری در شمال‌غرب کشور تبدیل کنیم.

 

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