گروسی:
طرح جامع، نقشه راه توسعه منطقه آزاد ماکو و سکوی جهش به هاب لجستیکی کشور است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر اینکه طرح جامع، نقشه راه توسعه این منطقه است، گفت: تصویب این سند راهبردی بهسادگی حاصل نشده و اکنون باید با اجرای دقیق آن، ظرفیتهای لجستیکی، کشاورزی، صنعتی، گردشگری و زیستمحیطی منطقه را در مسیر توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی مردم به کار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی در جلسه پایش و عملیاتیسازی طرح جامع منطقه آزاد ماکو با اشاره به جایگاه این سند راهبردی اظهار کرد: در میان مناطق آزاد کشور، تنها سه منطقه دارای طرح جامع مصوب هستند که منطقه آزاد ماکو یکی از آنهاست و این موضوع، مسئولیت ما را برای اجرای دقیق و هدفمند این سند دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه طرح جامع، نقشه راه توسعه منطقه آزاد ماکو در سالهای آینده است، افزود: تصویب این طرح به هیچ عنوان آسان نبوده و حاصل سالها کار کارشناسی، پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است. اکنون مهمتر از تصویب، عملیاتیسازی آن و حرکت همه بخشها در چارچوب این نقشه راه است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه باید محور تمامی برنامههای توسعه باشد، تصریح کرد: توسعه زمانی ارزشمند است که آثار آن در زندگی مردم، ایجاد اشتغال، افزایش رفاه، حفظ محیطزیست و توسعه متوازن منطقه نمایان شود.
گروسی با تشریح محورهای اصلی طرح جامع گفت: اهداف کلان این سند در حوزههای لجستیک و بازرگانی، کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، خدمات و سکونت، مدیریت، محیطزیست و مسائل اجتماعی و فرهنگی تدوین شده و تمامی ظرفیتها و نیازهای منطقه در آن مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی منطقه آزاد ماکو در کریدورهای بینالمللی اظهار داشت: امروز جنگ، جنگ کریدورهاست و هر کشوری که بتواند سهم بیشتری از مسیرهای ترانزیتی و زنجیره تأمین جهانی را در اختیار بگیرد، از مزیتهای اقتصادی بیشتری برخوردار خواهد شد. از این رو باید جایگاه منطقه آزاد ماکو در کریدورهای بینالمللی را با اجرای پروژههای پیشبینی شده در طرح جامع، بیش از گذشته تقویت کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: افقی که در حوزه لجستیک برای منطقه ترسیم شده، باید هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شود. اگرچه طرح جامع به تصویب رسیده، اما هنوز در ابتدای مسیر قرار داریم و بسیاری از برنامهها و پروژههای پیشبینی شده باید در ریل اجرایی قرار گیرند.
گروسی با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد منطقه آزاد ماکو خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ماکو پس از منطقه آزاد اروند، دومین منطقه آزاد کشور از نظر جمعیت است و به همین دلیل در تدوین طرح جامع، توسعه اقتصادی در کنار نیازهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیستمحیطی به صورت متوازن دیده شده است.
وی ادامه داد: در این سند، موضوعاتی همچون حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت آب، آبخیزداری، توسعه کشاورزی، استقرار صنایع متناسب با ظرفیتهای منطقه، توسعه گردشگری، ارتقای خدمات شهری و روستایی و حفظ ملاحظات زیستمحیطی به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان تأکید کرد: اجرای موفق طرح جامع نیازمند همافزایی تمامی معاونتها، مدیریتها و دستگاههای اجرایی است و با تحقق کامل اهداف این سند، منطقه آزاد ماکو میتواند به یکی از مهمترین قطبهای لجستیکی، تجاری و سرمایهگذاری کشور و منطقه تبدیل شود.