قرهکلیسا ظرفیتی کمنظیر برای همافزایی گردشگری شمالغرب کشور است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با حضور در آیین جهانی زیارت ارامنه در قرهکلیسای چالدران، بر ضرورت همافزایی میان مناطق همجوار برای توسعه گردشگری تأکید کرد و گفت: شهرستان چالدران همجوار با منطقه آزاد ماکو قرار داشته و ظرفیتهای تاریخی، مذهبی و طبیعی این منطقه میتواند در قالب همکاریهای مشترک، زمینهساز رونق گردشگری و توسعه اقتصادی شمالغرب کشور باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی که در حاشیه هفتاد و دومین آیین مذهبی باداراک یا عشای ربانی در قره کلیسای شهرستان چالدران اظهار کرد: توسعه گردشگری مرز جغرافیایی نمیشناسد و زمانی موفق خواهد بود که همه ظرفیتهای منطقهای در کنار یکدیگر دیده شوند.
وی با اشاره به جایگاه جهانی قرهکلیسا به عنوان یکی از مهمترین آثار ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، افزود: این اثر ارزشمند علاوه بر جایگاه مذهبی و تاریخی، یک برند بینالمللی برای آذربایجانغربی است که میتواند در کنار ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو، از جمله مرز بازرگان، زیرساختهای حملونقل، مراکز اقامتی و جاذبههای طبیعی و تاریخی، به شکلگیری یک مسیر گردشگری بینالمللی کمک کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر رویکرد همکاری فرامنطقهای خاطرنشان کرد: اگرچه چالدران جزو محدوده منطقه آزاد ماکو نیست، اما معتقدیم توسعه زمانی پایدار خواهد بود که میان شهرستانهای همجوار همافزایی ایجاد شود. آمادهایم در حوزههای معرفی مقصد، بازاریابی گردشگری، جذب سرمایهگذار و طراحی بستههای مشترک گردشگری با دستگاههای اجرایی و مسئولان شهرستان چالدران همکاری کنیم.
گروسی همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی منطقه آزاد ماکو در مسیر کریدورهای بینالمللی گفت: حضور گردشگران خارجی از مرز بازرگان فرصت مناسبی است تا با برنامهریزی مشترک، بازدید از قرهکلیسا نیز در سبد سفر گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد و منافع آن به همه مناطق شمالغرب کشور برسد.
وی در پایان، آیین جهانی زیارت قرهکلیسا را نمادی از همزیستی مسالمتآمیز ادیان و فرهنگها در ایران دانست و افزود: این رویداد علاوه بر پیام صلح، گفتوگو و همدلی، میتواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری ایران در سطح بینالمللی و رونق اقتصاد گردشگری منطقه ایفا کند.
شایان ذکر است : هرساله در هفته اول مردادماه صورت میگیرد و قره کلیسا به میعادگاه حدود ۵ هزار ارامنه از ایران و سراسر جهان تبدیل میشود. در این این مراسم، ارمنیان ایران و کشورهای دیگر و تعدادی از سفرای کشورهای مسیحی در ایران حضور به هم میرسانند؛ علاوه بر این، در این تاریخ، عده کمی از آشوریان و همینطور معدود افرادی از خانوادههای مسیحیان کاتولیک نیز در این مراسم شرکت میکنند.
بادراک را میتوان جشنی دانست که مجموعهای از انگیزههای اعتقادی، قومی و سنتی را در بر میگیرد و با انگیزههای خانوادگی، عاطفی، تفریحی و همچنین مسافرت و استفاده از آب و هوای ییلاقی و دیدار دوستان و آشنایان درآمیخته است.
آیین و مراسم زیارتی کلیسای تادئوس در تاریخ ۲۷ آذر ۹۹، تحت عنوان پروندهای مشترک با ارمنستان در اجلاس کمیته جهانی میراث ناملموس یونسکو مطرح شد و به ثبت رسید.
به این ترتیب زیارت کلیسای تادئوس، شانزدهمین میراث ملموس ایران به شمار میآید که در یونسکو به ثبت رسیده است.