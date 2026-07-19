خدماتدهی به ۸ هزار و ۲۱۶ مسافر در سومین هفته فعالیت فرودگاه کیش
در سومین هفته فعالیت فرودگاه بینالمللی کیش پس از بازگشایی، ۸۲ پرواز انجام شد و ۸ هزار و ۲۱۶ مسافر از طریق این فرودگاه جابهجا شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، از ۲۰ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۵، در مجموع ۴۰ پرواز ورودی و ۴۲ پرواز خروجی در فرودگاه بینالمللی کیش به ثبت رسید که طی آن، ۳ هزار و ۲۵۱ مسافر وارد جزیره شدند و ۴ هزار و ۹۶۵ مسافر نیز کیش را به مقصد سایر شهرهای کشور ترک کردند.
در این مدت، کیشایر با انجام ۵۴ پرواز و جابهجایی ۵ هزار و ۱۵۹ مسافر، بیشترین سهم را در عملیات پروازی و جابهجایی مسافران فرودگاه بینالمللی کیش به خود اختصاص داد و فلایکیش پس از این شرکت، از نظر تعداد جابهجایی مسافر در جایگاه بعدی قرار گرفت.
همچنین، علاوه بر کیشایر و فلایکیش، شرکتهای هواپیمایی زاگرس و جیاسکای نیز در مسیر پروازی کیش فعال بودند.
افزایش تدریجی تعداد شرکتهای هواپیمایی فعال در فرودگاه کیش نشاندهنده توسعه گامبهگام شبکه پروازی این فرودگاه است؛ پروازهای ورودی و خروجی نیز بهصورت منظم و طبق برنامه در حال انجام است و با پیوستن تدریجی شرکتهای بیشتر، ظرفیت پروازی جزیره افزایش خواهد یافت.
با تداوم برنامهریزی پروازی و حضور شرکتهای هواپیمایی فعال در مسیر کیش، روند جابهجایی مسافران در فرودگاه بینالمللی کیش با نظم و ثبات بیشتری دنبال میشود و این فرودگاه در مسیر افزایش ظرفیت و بهبود خدمات پروازی قرار دارد