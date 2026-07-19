به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی مدیر عامل این سازمان، در جریان بازدید رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی از گمرک بازرگان اظهار کرد: مرز بازرگان به عنوان مهم‌ترین دروازه زمینی ایران به اروپا، سال‌ها با برخی گره‌های زیرساختی و محدودیت‌های عملیاتی مواجه بود که رفع آن‌ها همواره مطالبه فعالان اقتصادی و حمل‌ونقل به شمار می‌رفت.

وی افزود: برخی از این موانع بیش از ۴۰ سال پابرجا مانده بود و درباره آن‌ها بسیار صحبت می‌شد، اما اقدامی عملی برای رفع آن‌ها صورت نگرفته بود. اعتقاد ما این است که توسعه با حرف محقق نمی‌شود؛ باید تصمیم گرفت، اقدام کرد و نتیجه آن را در میدان دید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به حذف سوله‌های فرسوده و جمع‌آوری دیوارهای محدودکننده در محوطه گمرک بازرگان گفت: این اقدامات شاید در ظاهر عمرانی باشد، اما در عمل تأثیر مستقیمی بر افزایش فضای عملیاتی، تسهیل تردد و ارتقای بهره‌وری مرز دارد و بر اساس برآوردهای کارشناسی، ظرفیت خدمات حمل‌ونقل و ترانزیت در این مرز را حدود ۳۵ درصد افزایش خواهد داد.

وی افزود: براساس طرح جامع منطقه آزاد ماکو، پروژه‌های مهمی همچون دهکده لجستیکی منطقه آزاد ماکو در محدوده فرودگاه ، توسعه محوطه‌های خدماتی و رفاهی، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و استقرار سامانه‌های هوشمند نیز در دستور کار سازمان قرار دارد تا زنجیره خدمات تجاری و ترانزیتی منطقه آزاد ماکو تکمیل شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با قدردانی از حمایت‌های دولت و استاندار آذربایجان‌غربی در اجرای پروژه‌های زیرساختی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان منطقه آزاد ماکو، مسیر اجرای طرح‌های راهبردی را هموار کرده و با تکمیل این پروژه‌ها، مرز بازرگان به الگویی از یک مرز هوشمند، روان و کارآمد در سطح کشور و منطقه تبدیل خواهد شد.

گروسی در پایان تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو توسعه زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی را یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی منطقه می‌داند و با جدیت اجرای طرح جامع گمرک، توسعه مرکز لجستیک و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و خدمات مرزی را دنبال می‌کند تا جایگاه بازرگان به عنوان مهم‌ترین دروازه تجاری ایران با اروپا بیش از پیش تقویت شود.

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