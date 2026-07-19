مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو،
توسعه مرز بازرگان با اقدام عملی محقق میشود؛ ظرفیت حملونقل ۳۵ درصد افزایش مییابد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در جریان بازدید مدیران ارشد استانی و منطقه از گمرک بازرگان گفت: توسعه مرز بازرگان با شعار محقق نمیشود؛ با اقدام عملی، رفع گرههای قدیمی و تکمیل زیرساختها، ظرفیت حملونقل و خدماترسانی این مرز حدود ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی مدیر عامل این سازمان، در جریان بازدید رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی از گمرک بازرگان اظهار کرد: مرز بازرگان به عنوان مهمترین دروازه زمینی ایران به اروپا، سالها با برخی گرههای زیرساختی و محدودیتهای عملیاتی مواجه بود که رفع آنها همواره مطالبه فعالان اقتصادی و حملونقل به شمار میرفت.
وی افزود: برخی از این موانع بیش از ۴۰ سال پابرجا مانده بود و درباره آنها بسیار صحبت میشد، اما اقدامی عملی برای رفع آنها صورت نگرفته بود. اعتقاد ما این است که توسعه با حرف محقق نمیشود؛ باید تصمیم گرفت، اقدام کرد و نتیجه آن را در میدان دید.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به حذف سولههای فرسوده و جمعآوری دیوارهای محدودکننده در محوطه گمرک بازرگان گفت: این اقدامات شاید در ظاهر عمرانی باشد، اما در عمل تأثیر مستقیمی بر افزایش فضای عملیاتی، تسهیل تردد و ارتقای بهرهوری مرز دارد و بر اساس برآوردهای کارشناسی، ظرفیت خدمات حملونقل و ترانزیت در این مرز را حدود ۳۵ درصد افزایش خواهد داد.
وی افزود: براساس طرح جامع منطقه آزاد ماکو، پروژههای مهمی همچون دهکده لجستیکی منطقه آزاد ماکو در محدوده فرودگاه ، توسعه محوطههای خدماتی و رفاهی، تکمیل زیرساختهای حملونقل و استقرار سامانههای هوشمند نیز در دستور کار سازمان قرار دارد تا زنجیره خدمات تجاری و ترانزیتی منطقه آزاد ماکو تکمیل شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با قدردانی از حمایتهای دولت و استاندار آذربایجانغربی در اجرای پروژههای زیرساختی خاطرنشان کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و سازمان منطقه آزاد ماکو، مسیر اجرای طرحهای راهبردی را هموار کرده و با تکمیل این پروژهها، مرز بازرگان به الگویی از یک مرز هوشمند، روان و کارآمد در سطح کشور و منطقه تبدیل خواهد شد.
گروسی در پایان تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو توسعه زیرساختهای گمرکی و لجستیکی را یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی منطقه میداند و با جدیت اجرای طرح جامع گمرک، توسعه مرکز لجستیک و جذب سرمایهگذاری در حوزه حملونقل و خدمات مرزی را دنبال میکند تا جایگاه بازرگان به عنوان مهمترین دروازه تجاری ایران با اروپا بیش از پیش تقویت شود.