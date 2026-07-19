مرز بازرگان؛ دروازه شکلگیری بزرگترین هاب لجستیکی شمالغرب کشور
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در جریان بازدید استاندار آذربایجانغربی از مجتمع سرمایهگذاری لجستیکی خورشید در منطقه بازرگان، از شکلگیری مرکز لجستیک پسکرانه مرز بازرگان خبر داد و گفت: توسعه زیرساختهای خدماتی، رفاهی و لجستیکی در این محدوده، گامی مهم در تبدیل منطقه آزاد ماکو به هاب لجستیک و تجارت بینالمللی کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی مدیر عامل این سازمان، در حاشیه بازدید رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی از مجتمع خورشید در منطقه بازرگان اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد ناوگان حملونقل بینالمللی و نقش راهبردی مرز بازرگان در کریدورهای بینالمللی، ایجاد مجموعههای لجستیکی و خدمات پشتیبان در پسکرانه مرز یکی از برنامههای اولویتدار سازمان منطقه آزاد ماکو است.
وی افزود: امروز دهکده لجستیک پسکرانه مرز بازرگان با مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی احداث شده است و این مجموعهها با ارائه خدمات یکپارچه به رانندگان، تجار، شرکتهای حملونقل و فعالان اقتصادی، نقش مؤثری در کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و تسهیل فرآیندهای تجاری خواهند داشت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به بازدید استاندار از بخشهای مختلف مجتمع خورشید گفت: این مجتمع نمونهای از سرمایهگذاری موفق بخش خصوصی در حوزه خدمات لجستیکی و رفاهی است که میتواند الگویی برای توسعه سایر پروژههای مشابه در منطقه باشد.
گروسی با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو در حال تکمیل زنجیره زیرساختهای لجستیکی خود است، تصریح کرد: اجرای دهکده لجستیک، ایجاد شهرک لجستیکی، توسعه پایانههای خدماتی، تکمیل زیرساختهای حملونقل و بهرهگیری از ظرفیت مرز بازرگان، زمینه را برای افزایش ترانزیت، جذب سرمایهگذاری و ارتقای جایگاه منطقه در کریدورهای بینالمللی شرق به غرب و شمال به جنوب فراهم خواهد کرد.
وی همچنین با قدردانی از حمایتهای استاندار آذربایجانغربی در توسعه زیرساختهای مرزی، خاطرنشان کرد: همافزایی میان مدیریت استان و سازمان منطقه آزاد ماکو، روند اجرای پروژههای راهبردی را شتاب بخشیده و زمینه را برای تبدیل بازرگان به مهمترین قطب خدمات لجستیکی و تجارت فرامرزی کشور فراهم میکند.
گروسی در پایان تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو با فراهم کردن مشوقهای سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و تسهیل فرآیندهای اداری، از حضور سرمایهگذاران در حوزههای لجستیک، حملونقل، انبارداری، خدمات رفاهی و گردشگری تجاری حمایت میکند و این مسیر را یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی منطقه میداند.