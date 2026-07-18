ثبت بیش از ۵ هزار تردد در مسیر دریایی کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۵، در مجموع ۵ هزار و ۹۶۵ مسافر از طریق شناورهای مسافری تندرو و لندینگ‌کرافت‌ها بین جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب جابه‌جا شدند.

از مجموع مسافران جابه‌جا شده در این مدت، ۲ هزار و ۸۹۱ نفر وارد جزیره کیش شدند و ۳ هزار و ۷۴ نفر نیز جزیره را به مقصد بنادر چارک و آفتاب ترک کردند.

در این بازه زمانی، لندینگ‌کرافت‌ها با انجام ۱۰۵ سفر، ۳ هزار و ۱۲۷ مسافر را جابه‌جا کردند که شامل یک‌هزار و ۴۸۲ مسافر ورودی و یک‌هزار و ۶۳۵ مسافر خروجی بود.

همچنین، یک هزار و 39 دستگاه خودرو از طریق لندینگ‌کرافت‌ها جابه‌جا شدند که از این تعداد، ۴۹۴ دستگاه وارد جزیره و ۵۴۵ دستگاه از کیش خارج شدند.

شناورهای مسافری تندرو نیز با انجام ۱۰۵ سفر، ۲ هزار و ۸۴۸ مسافر را جابه‌جا کردند که شامل یک‌هزار و ۴۰۹ مسافر ورودی و یک‌هزار و ۴۳۹ مسافر خروجی بود.

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