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پاسخگویی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴

پاسخگویی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴
کد خبر : 1815042
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مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، فردا یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵، از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ شنونده و پاسخگوی پرسش‌ها، انتقادات و شکایات کیشوندان و فعالان اقتصادی در یکشنبه‌های پاسخگویی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید معین هاشمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، فردا بیست و‌ هشتم تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح، از طریق شماره تلفن ۱۲۴ پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های کیشوندان خواهد بود.

کیشوندان و فعالان اقتصادی می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده، با تماس با سامانه ۱۲۴، مسائل، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را با مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش مطرح کنند.

 

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