به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید معین هاشمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، فردا بیست و‌ هشتم تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح، از طریق شماره تلفن ۱۲۴ پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های کیشوندان خواهد بود.