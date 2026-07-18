پاسخگویی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش، فردا یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵، از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ شنونده و پاسخگوی پرسشها، انتقادات و شکایات کیشوندان و فعالان اقتصادی در یکشنبههای پاسخگویی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید معین هاشمی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش، فردا بیست و هشتم تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح، از طریق شماره تلفن ۱۲۴ پاسخگوی پرسشها و دغدغههای کیشوندان خواهد بود.
کیشوندان و فعالان اقتصادی میتوانند در بازه زمانی تعیینشده، با تماس با سامانه ۱۲۴، مسائل، دیدگاهها و پیشنهادات خود را با مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش مطرح کنند.