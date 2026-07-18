مدیرعامل منطقه آزاد ماکو:
ماکو در حال تبدیل شدن به قطب امنیت غذایی کشور است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: با اجرای پروژههای بزرگ کشاورزی و صنایع تبدیلی، منطقه آزاد ماکو در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم امنیت غذایی کشور قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو: حسین گروسی مدیر عامل این سازمان، در آیین آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید، تصفیه، بستهبندی و ذخیرهسازی روغنهای خوراکی در شهرک صنعتی شماره ۲ منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: امروز با آغاز عملیات اجرایی این پروژه بزرگ، حلقه دیگری به زنجیره امنیت غذایی منطقه اضافه میشود و ظرفیتهای تولیدی ماکو بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای بزرگترین باغ هوشمند گردو و پسته غرب آسیا در منطقه آزاد ماکو افزود: پس از اجرای آن پروژه بزرگ در بخش کشاورزی، امروز نیز با آغاز احداث این مجموعه عظیم صنایع غذایی، گام مهم دیگری در تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و ارزشآفرینی محصولات کشاورزی برداشته میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر این منطقه برای جذب سرمایهگذاری در حوزه امنیت غذایی گفت: وجود اراضی مستعد کشاورزی، دسترسی به بازارهای داخلی و کشورهای همسایه، زیرساختهای لجستیکی، مرزهای بینالمللی و مشوقهای قانونی مناطق آزاد، ماکو را به یکی از بهترین مقاصد سرمایهگذاری در صنایع کشاورزی و غذایی کشور تبدیل کرده است.
گروسی با بیان اینکه روند سرمایهگذاری در منطقه آزاد ماکو شتاب گرفته است، تصریح کرد: تصویب و ابلاغ طرح جامع منطقه آزاد ماکو پس از ۱۲ سال، یکی از مهمترین گرههای توسعهای منطقه را برطرف کرد و اکنون با مشخص شدن پهنههای کاربری و فراهم شدن بسترهای قانونی، مسیر اجرای پروژههای بزرگ و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیش از گذشته هموار شده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو با رویکرد حمایت از تولید، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع دانشبنیان، از سرمایهگذاران در حوزه امنیت غذایی حمایت میکند و تلاش دارد این منطقه را به یکی از قطبهای تولید، فرآوری، صادرات و تأمین امنیت غذایی کشور و منطقه تبدیل کند.