ماکو در حال تبدیل شدن به قطب امنیت غذایی کشور است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو: حسین گروسی مدیر عامل این سازمان، در آیین آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید، تصفیه، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی روغن‌های خوراکی در شهرک صنعتی شماره ۲ منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: امروز با آغاز عملیات اجرایی این پروژه بزرگ، حلقه دیگری به زنجیره امنیت غذایی منطقه اضافه می‌شود و ظرفیت‌های تولیدی ماکو بیش از گذشته تقویت خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای بزرگ‌ترین باغ هوشمند گردو و پسته غرب آسیا در منطقه آزاد ماکو افزود: پس از اجرای آن پروژه بزرگ در بخش کشاورزی، امروز نیز با آغاز احداث این مجموعه عظیم صنایع غذایی، گام مهم دیگری در تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و ارزش‌آفرینی محصولات کشاورزی برداشته می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر این منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت غذایی گفت: وجود اراضی مستعد کشاورزی، دسترسی به بازارهای داخلی و کشورهای همسایه، زیرساخت‌های لجستیکی، مرزهای بین‌المللی و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد، ماکو را به یکی از بهترین مقاصد سرمایه‌گذاری در صنایع کشاورزی و غذایی کشور تبدیل کرده است.

گروسی با بیان اینکه روند سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ماکو شتاب گرفته است، تصریح کرد: تصویب و ابلاغ طرح جامع منطقه آزاد ماکو پس از ۱۲ سال، یکی از مهم‌ترین گره‌های توسعه‌ای منطقه را برطرف کرد و اکنون با مشخص شدن پهنه‌های کاربری و فراهم شدن بسترهای قانونی، مسیر اجرای پروژه‌های بزرگ و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیش از گذشته هموار شده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو با رویکرد حمایت از تولید، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع دانش‌بنیان، از سرمایه‌گذاران در حوزه امنیت غذایی حمایت می‌کند و تلاش دارد این منطقه را به یکی از قطب‌های تولید، فرآوری، صادرات و تأمین امنیت غذایی کشور و منطقه تبدیل کند.

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