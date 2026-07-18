به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، این پروژه با هدف توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره ارزش دانه‌های روغنی، افزایش تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های صادراتی منطقه آزاد ماکو توسط گروه زرین منطقه آزاد ماکو اجرا می‌شود و یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های صنعتی شمال‌غرب کشور در حوزه صنایع غذایی به شمار می‌رود.

در فاز نخست این طرح، کارخانه تصفیه، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی روغن‌های خوراکی با ۳۶ میلیون یورو سرمایه‌گذاری احداث خواهد شد. این مجموعه دارای ۱۰۰ هزار مترمربع اعیان صنعتی، ۳۶ هزار تن ظرفیت مخازن ذخیره روغن و ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰ تن روغن تصفیه‌شده خواهد بود.

فاز دوم پروژه نیز شامل احداث کارخانه روغن‌کشی و فرآوری دانه‌های روغنی با ۱۶ میلیون یورو سرمایه‌گذاری است که پس از بهره‌برداری، ظرفیت روغن‌کشی روزانه یک‌هزار و ۵۰۰ تن، ماهانه ۴۵ هزار تن و سالانه ۵۴۰ هزار تن را ایجاد خواهد کرد. در این مجموعه امکان فرآوری دانه‌های روغنی از جمله آفتابگردان، سویا و کلزا فراهم می‌شود.

این پروژه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و موقعیت راهبردی منطقه آزاد ماکو در همجواری با مرزهای بین‌المللی، نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار داخلی، توسعه صادرات و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی خواهد داشت.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، با بهره‌برداری از این مجموعه برای یک‌هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و این طرح به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص سرمایه‌گذاری صنعتی منطقه آزاد ماکو، گامی مهم در مسیر توسعه تولید، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود.