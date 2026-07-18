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آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید، تصفیه، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی روغن‌های خوراکی در منطقه آزاد ماکو

آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید، تصفیه، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی روغن‌های خوراکی در منطقه آزاد ماکو
کد خبر : 1814897
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عملیات اجرایی کارخانه تولید، تصفیه، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی روغن‌های خوراکی با حضور حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از مسئولان ملی، استانی و فعالان اقتصادی در شهرک صنعتی شماره۲ منطقه آزاد ماکو آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، این پروژه با هدف توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره ارزش دانه‌های روغنی، افزایش تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های صادراتی منطقه آزاد ماکو توسط گروه زرین منطقه آزاد ماکو اجرا می‌شود و یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های صنعتی شمال‌غرب کشور در حوزه صنایع غذایی به شمار می‌رود.

در فاز نخست این طرح، کارخانه تصفیه، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی روغن‌های خوراکی با ۳۶ میلیون یورو سرمایه‌گذاری احداث خواهد شد. این مجموعه دارای ۱۰۰ هزار مترمربع اعیان صنعتی، ۳۶ هزار تن ظرفیت مخازن ذخیره روغن و ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰ تن روغن تصفیه‌شده خواهد بود.

فاز دوم پروژه نیز شامل احداث کارخانه روغن‌کشی و فرآوری دانه‌های روغنی با ۱۶ میلیون یورو سرمایه‌گذاری است که پس از بهره‌برداری، ظرفیت روغن‌کشی روزانه یک‌هزار و ۵۰۰ تن، ماهانه ۴۵ هزار تن و سالانه ۵۴۰ هزار تن را ایجاد خواهد کرد. در این مجموعه امکان فرآوری دانه‌های روغنی از جمله آفتابگردان، سویا و کلزا فراهم می‌شود.

این پروژه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و موقعیت راهبردی منطقه آزاد ماکو در همجواری با مرزهای بین‌المللی، نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار داخلی، توسعه صادرات و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی خواهد داشت.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، با بهره‌برداری از این مجموعه برای یک‌هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و این طرح به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص سرمایه‌گذاری صنعتی منطقه آزاد ماکو، گامی مهم در مسیر توسعه تولید، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود.

آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید، تصفیه، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی روغن‌های خوراکی در منطقه آزاد ماکو
آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید، تصفیه، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی روغن‌های خوراکی در منطقه آزاد ماکو

آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید، تصفیه، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی روغن‌های خوراکی در منطقه آزاد ماکو

 

 
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