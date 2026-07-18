ساعت کاری مراکز تجاری منطقه آزاد انزلی تا ۲ بامداد تمدید شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این طرح با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به مسافران، افزایش شور و نشاط اجتماعی و تسهیل در بهره‌برداری از جاذبه‌های تجاری و گردشگری اتخاذ شده است. بر این اساس، فعالیت کلیه واحدهای تجاری، مراکز خرید و مجموعه‌های گردشگری واقع در فاز تجارت و گردشگری منطقه تا پایان تابستان سال جاری، روزانه تا ساعت ۲ بامداد ادامه خواهد داشت.

این تصمیم پیرو ابلاغیه استاندار محترم گیلان و جلسات هم‌اندیشی با اعضای جامعه بازاریان منطقه جهت مدیریت تقاضای گردشگران و ارائه خدمات مناسب‌تر در ایام پیک مسافرت‌های تابستانی اتخاذ شده است تا بازدیدکنندگان بتوانند در ساعات خنک‌تر شبانه، از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های این منطقه بهره‌مند شوند.

بر اساس این ابلاغیه ساعت ورود درب های فاز تجارت و گردشگری تا ساعت ۱۱.۳۰ باز و درب خروج نیز از ۱ تا ۲ بامداد نیز فعالیت داشته و کلیه واحدهای صنفی و تجاری فعال در فاز تجارت و گردشگری ملزم به رعایت هماهنگی‌های لازم جهت استمرار فعالیت در بازه زمانی تعیین شده هستند. همچنین تمهیدات لازم برای تأمین امنیت، روشنایی و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات در این ساعات توسط حوزه‌های ذی‌ربط سازمان پیش‌بینی شده است.

سازمان منطقه آزاد انزلی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته گردشگری و تجاری، در طول ایام تابستان پذیرای خیل عظیمی از گردشگران است و این اقدام در راستای توسعه صنعت گردشگری و بهبود تجربه سفر برای مسافران این منطقه صورت گرفته است.

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