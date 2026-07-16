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با پایان رقابت نفس‌گیر ۲۳ استان در ساحل کاسپین

«شهرداری ارومیه» بر سکوی قهرمانی والیبال ساحلی کارگران کشور ایستاد

«شهرداری ارومیه» بر سکوی قهرمانی والیبال ساحلی کارگران کشور ایستاد
کد خبر : 1814210
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آیین اختتامیه مسابقات قهرمانی والیبال ساحلی کارگران کشور با حضور مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، محمد هادی عسکری، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت نظری، سرپرست فدراسیون آماتور ورزش کارگری، مهدی فلاح، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران این سازمان در مجموعه ورزش‌های ساحلی «زنده‌یاد سیروس قایقران» برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این دوره از رقابت‌های سطح ملی که از ۲۳ تیرماه با حضور ۲۸ تیم از ۲۳ استان کشور به میزبانی مشترک سازمان منطقه آزاد انزلی و فدراسیون ورزش کارگری آغاز شده بود، عصر امروز با برگزاری دیدارهای نهایی و مراسم اهدای جوایز به کار خود پایان داد.
در مراسم اختتامیه این رویداد ورزشی، با حضور معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست فدراسیون آماتور ورزش کارگری، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، از تیم‌های برتر تقدیر شد.
در پایان این رقابت‌های فشرده، تیم «شهرداری ارومیه» عنوان قهرمانی را کسب کرد، تیم «راهواران فراز یزد» در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم «ایران خودرو رضی‌پور مازندران» مقام سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد. مدال‌ها و جام‌های قهرمانی نیز طی آیینی با حضور مسئولین حاضر در مراسم به تیم‌های برتر اهدا شد.
برگزاری موفقیت‌آمیز این مسابقات در مجموعه ورزشی «زنده‌یاد سیروس قایقران»، با بهره‌گیری از زیرساخت‌های استاندارد این منطقه، گامی در راستای تقویت توریسم ورزشی و معرفی ظرفیت‌های این منطقه در سطح ملی محسوب می‌شود.

 

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