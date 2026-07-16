بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای منطقه آزاد انزلی و گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
در نشست مشترک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اعضای هیئتمدیره و مدیران ارشد گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیتهای توسعه همکاری در حوزه حملونقل دریایی، لجستیک و بهرهگیری از توانمندیهای مجتمع بندری کاسپین مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان، در نشست مشترک با اعضای هیئتمدیره، معاونان و مدیران ارشد گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای بندری، حملونقل دریایی، لجستیک و ترانزیت کالا را بررسی کرد.
در این نشست که با حضور دکتر نادری، عضو هیئتمدیره و معاون مالی و سرمایهگذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کامبیز جهانبانی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر و جمعی از مدیران ارشد این مجموعه برگزار شد، ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی برای توسعه همکاریهای مشترک و نقش مجتمع بندری کاسپین در تقویت کریدور بینالمللی شمال–جنوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تشریح ظرفیتهای قانونی، لجستیکی و زیرساختی منطقه، بر آمادگی سازمان برای توسعه همکاری با گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و بهرهگیری از توانمندیهای مشترک را گامی مؤثر در افزایش سهم کشور از حملونقل و ترانزیت دریایی، توسعه تجارت با کشورهای حوزه دریای خزر و ارتقای جایگاه بندر کاسپین در شبکه حملونقل بینالمللی دانست.
در ادامه، مدیران گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه دیدگاهها و برنامههای توسعهای این مجموعه، بر اهمیت تعامل نزدیک با منطقه آزاد انزلی و استفاده از ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریهای عملیاتی و توسعه فعالیتهای دریایی و لجستیکی تأکید کردند.
در پایان این نشست، هیئت اعزامی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با همراهی مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی از زیرساختها، اسکلهها و ظرفیتهای عملیاتی مجتمع بندری کاسپین بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند توسعه این بندر و قابلیتهای آن در حوزه حملونقل، ترانزیت و خدمات بندری قرار گرفتند.