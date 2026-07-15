به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، در پی دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس با غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، راهکارهای نوین برای بهره‌مندی مستقیم مردم از ظرفیت‌های خودرویی این منطقه تشریح شد.

رسول رئیس‌جعفری، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد سرخس، با تأکید بر اینکه مردم سرخس و استان خراسان رضوی شایسته استفاده از باکیفیت‌ترین خودروهای روز دنیا هستند، از تأسیس یک شرکت و سکوی تخصصی در راستای «تأمین مالی جمعی» خبر داد.

مدیرعامل منطقه آزاد سرخس تصریح کرد: در این روش، مردم با مشارکت در پروژه‌های تأمین مالی، علاوه بر سرمایه‌گذاری مطمئن، از سود حاصله بهره‌مند شده و سازمان منطقه آزاد در ابزارهای مالی تحت نظارت بورس و بانک مرکزی اصل و سود سرمایه را تضمین می‌کند که پس از گذشت یک سال، اصل سرمایه به همراه سود قابل توجه آن به مشارکت‌کنندگان عودت داده شود.

رئیس هیئت‌مدیره منطقه آزاد سرخس با اشاره به این موضوع که دغدغه اصلی مدیران سازمان رفاه حال مردم سرخس و استان خراسان است، افزود: یکی از مشوق‌های این طرح، اعطای مجوز واردات یک دستگاه خودرو به افرادی است که حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت خودرو را از طریق این سکوی تأمین مالی سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس‌جعفری با تشکر از مساعدت‌های دلسوزانه استاندار محترم خراسان رضوی در پیشبرد اهداف و اقدامات سازمان منطقه آزاد سرخس گفت: به‌زودی با تکمیل مرکز پلاک‌گذاری در منطقه آزاد سرخس، فرایند بهره‌برداری از این مزیت‌ها تسهیل خواهد شد.

وی ادامه داد: این اقدامات تنها محدود به خودروهای شخصی نیست؛ بلکه در مرحله نخست نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و جاده‌ای و بهسازی راه‌ها و استفاده از بهترین ماشین‌آلات صنعتی و راه‌سازی در جهت رفاه حال مردم و مسافران، از اولویت‌های اصلی این سازمان در جهت ایجاد تحولی عظیم در چهره استان خراسان رضوی است.

رئیس‌جعفری در پایان با قدردانی از زحمات تمامی دست‌اندرکاران، خصوصاً پلیس راهور و نیروی انتظامی، این پروژه‌ها را گامی بلند برای ارتقای سطح معیشت و رفاه عمومی در منطقه دانسته و ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شاهد رونق اقتصادی و تغییرات ملموس در استان باشیم.

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