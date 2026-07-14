بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اداره کل حراست در گرامیداشت روز حراست
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به مناسبت روز حراست، با حضور در اداره کل حراست این سازمان، از تلاش کارکنان این مجموعه در حفظ آرامش جزیره قدردانی کرد و صیانت همزمان از حقوق مردم و بیتالمال را از اصول اساسی فعالیتهای حراستی دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری، به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان، از بخشهای مختلف اداره کل حراست بازدید کرد و در نشستی با حضور مهدی قاسمیان مدیرکل حراست سازمان، معاونان این اداره کل، مدیران حراست شرکتهای تابعه و کارکنان این مجموعه، در جریان فعالیتها و مسائل آنان قرار گرفت.
کبیری در این نشست با اشاره به حوادث ماههای اخیر و جنگ تحمیلی رمضان، از تلاش کارکنان حراست برای حفظ آرامش جزیره و استمرار فعالیتهای سازمان قدردانی کرد.
وی نقش حراست را دارای دو بُعد امنیت حقیقی و احساس امنیت دانست و گفت: با وجود فشارها و تهدیدهای ناشی از جنگ، آرامش جزیره حفظ شد که این دستاورد حاصل تلاش و همراهی مجموعههای مسئول بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حفظ سلامت فرایندها در کنار چابکی و روانسازی فعالیتهای سازمان را از مأموریتهای مهم حراست برشمرد و افزود: ساختار مناطق آزاد با هدف کاهش بروکراسی و تسریع امور شکل گرفته است؛ ازاینرو مجموعه حراست باید ضمن پیشگیری از تخلفات، از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیتهای اقتصادی و توسعهای جلوگیری کند.
کبیری همچنین اتخاذ نگاه جامع در بررسی تصمیمهای اقتصادی را ضروری دانست و تأکید کرد: حراست باید ضمن حفاظت از کارکنان در برابر خطاهای آگاهانه یا ناآگاهانه، منافع سازمان و کشور را نیز بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد.
وی رعایت حقالناس و حفاظت از بیتالمال را دو خط قرمز اساسی فعالیتهای حراستی عنوان کرد و گفت: نباید به بهانه صیانت از بیتالمال، حقوق مردم نادیده گرفته شود و در مقابل، رعایت حقوق افراد نیز نباید به تضییع بیتالمال و منافع عمومی منجر شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد آرامش خاطر برای اجرای تصمیمات صحیح مدیریتی افزود: مدیری که سالم، مسئولانه و در چارچوب قانون برای منافع کیش فعالیت میکند، باید بتواند با اطمینان تصمیم بگیرد و ریسکهای منطقی و قانونی را بپذیرد.
مهدی قاسمیان، مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد کیش هم، با اشاره به عملکرد این مجموعه در شرایط بحرانی سال گذشته اظهار کرد: کارکنان حراست در جریان سیل و جنگ تحمیلی رمضان، با حضور مستمر و در مواردی فراتر از وظایف سازمانی، برای حفظ امنیت جزیره و استمرار فعالیتهای سازمان تلاش کردند.
وی افزود: حمایتهای مدیریتی و پشتیبانیهای انجامشده در مقاطع بحرانی، نقش مؤثری در تقویت توان عملیاتی و افزایش انگیزه کارکنان حراست داشته است.
قاسمیان همچنین بر تداوم تعامل میان مجموعه حراست و بخشهای مختلف سازمان تأکید کرد و این همکاری را لازمه پیشبرد مأموریتها، حفظ امنیت کاری و جلوگیری از اختلال در فعالیتهای سازمان دانست.
در پایان، محمد کبیری با قدردانی از تلاش کارکنان اداره کل حراست، بر تداوم حمایت از این مجموعه و تقویت هماهنگی میان بخشهای اجرایی و حراستی سازمان تأکید کرد.