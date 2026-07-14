بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اداره کل حراست در گرامیداشت روز حراست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری، به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان، از بخش‌های مختلف اداره کل حراست بازدید کرد و در نشستی با حضور مهدی قاسمیان مدیرکل حراست سازمان، معاونان این اداره کل، مدیران حراست شرکت‌های تابعه و کارکنان این مجموعه، در جریان فعالیت‌ها و مسائل آنان قرار گرفت.

کبیری در این نشست با اشاره به حوادث ماه‌های اخیر و جنگ تحمیلی رمضان، از تلاش کارکنان حراست برای حفظ آرامش جزیره و استمرار فعالیت‌های سازمان قدردانی کرد.

وی نقش حراست را دارای دو بُعد امنیت حقیقی و احساس امنیت دانست و گفت: با وجود فشارها و تهدیدهای ناشی از جنگ، آرامش جزیره حفظ شد که این دستاورد حاصل تلاش و همراهی مجموعه‌های مسئول بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حفظ سلامت فرایندها در کنار چابکی و روان‌سازی فعالیت‌های سازمان را از مأموریت‌های مهم حراست برشمرد و افزود: ساختار مناطق آزاد با هدف کاهش بروکراسی و تسریع امور شکل گرفته است؛ ازاین‌رو مجموعه حراست باید ضمن پیشگیری از تخلفات، از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای جلوگیری کند.

کبیری همچنین اتخاذ نگاه جامع در بررسی تصمیم‌های اقتصادی را ضروری دانست و تأکید کرد: حراست باید ضمن حفاظت از کارکنان در برابر خطاهای آگاهانه یا ناآگاهانه، منافع سازمان و کشور را نیز به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار دهد.

وی رعایت حق‌الناس و حفاظت از بیت‌المال را دو خط قرمز اساسی فعالیت‌های حراستی عنوان کرد و گفت: نباید به بهانه صیانت از بیت‌المال، حقوق مردم نادیده گرفته شود و در مقابل، رعایت حقوق افراد نیز نباید به تضییع بیت‌المال و منافع عمومی منجر شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد آرامش خاطر برای اجرای تصمیمات صحیح مدیریتی افزود: مدیری که سالم، مسئولانه و در چارچوب قانون برای منافع کیش فعالیت می‌کند، باید بتواند با اطمینان تصمیم بگیرد و ریسک‌های منطقی و قانونی را بپذیرد.

مهدی قاسمیان، مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد کیش هم، با اشاره به عملکرد این مجموعه در شرایط بحرانی سال گذشته اظهار کرد: کارکنان حراست در جریان سیل و جنگ تحمیلی رمضان، با حضور مستمر و در مواردی فراتر از وظایف سازمانی، برای حفظ امنیت جزیره و استمرار فعالیت‌های سازمان تلاش کردند.

وی افزود: حمایت‌های مدیریتی و پشتیبانی‌های انجام‌شده در مقاطع بحرانی، نقش مؤثری در تقویت توان عملیاتی و افزایش انگیزه کارکنان حراست داشته است.

قاسمیان همچنین بر تداوم تعامل میان مجموعه حراست و بخش‌های مختلف سازمان تأکید کرد و این همکاری را لازمه پیشبرد مأموریت‌ها، حفظ امنیت کاری و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های سازمان دانست.

در پایان، محمد کبیری با قدردانی از تلاش کارکنان اداره کل حراست، بر تداوم حمایت از این مجموعه و تقویت هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و حراستی سازمان تأکید کرد.