بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اداره امور مالیاتی در گرامیداشت هفته مالیات
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از اداره امور مالیاتی منطقه آزاد کیش ضمن تبریک هفته مالیات، بر ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی، حفظ مشوقهای قانونی مناطق آزاد و پیگیری سهم جزیره از منابع مالیات بر ارزش افزوده تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در گرامیداشت روز مالیات و هفته فرهنگ سازی مالیات با رییس و کارکنان اداره امور مالیاتی منطقه آزاد کیش دیدار و گفت و گو کرد.
در این بازدید که با حضور رییس و اعضای هیئت مدیره جامعه بازاریان ورییس جامعه مراکز پذیرایی انجام شد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با کارکنان اداره امور مالیاتی گفتوگو کرده و در جریان مسائل، مطالبات و مشکلات آنان قرار گرفت.
محمد کبیری در گفت و گوی مستقیم با کارکنان این اداره ضمن قدردانی از تلاشهای آنان، خاطرنشان کرد که فعالیت مستمر و همراهی این مجموعه در شرایط دشوارِ جنگ رمضان، مانع از ایجاد وقفه در ارائه خدمات و تحمیل مشکلات بیشتر به فعالان اقتصادی و کیشوندان شده است.
در ادامه این بازدید، نشستی با حضور رضا کوهستانی مدیر حسابرسی مالیاتی منطقه آزاد کیش و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و در آن مسائل مرتبط با فرایندهای مالیاتی، شرایط کسبوکارها و مطالبات کارکنان بررسی گردید.
کبیری در این نشست با اشاره به تأثیر شرایط اخیر بر اقتصاد جزیره اظهار کرد: کسبوکارهای کیش بیش از بسیاری از نقاط کشور از این شرایط آسیب دیدهاند و در چنین وضعیتی، درک متقابل و همراهی دستگاهها با فعالان اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی عملکرد اداره امور مالیاتی کیش در همراهی با فعالان اقتصادی را شایسته تقدیر دانست و افزود: این روحیه همکاری در مدیریت و کارکنان این مجموعه وجود دارد و موجب شده است فشار ناشی از شرایط اقتصادی، تا حد امکان کمتر به کسبوکارها منتقل شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه معافیتهای مالیاتی و مشوقهای گمرکی از ارکان اصلی شکلگیری مناطق آزاد است، گفت: حفظ و تقویت این ظرفیتها و اصلاح قوانین مرتبط باید در سطح دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری شود و در چارچوب قوانین موجود نیز باید از تمامی ظرفیتها برای حمایت از فعالان اقتصادی بهره گرفت.
کبیری همچنین بر پیگیری سهم کیش از منابع حاصل از استرداد مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تأکید کرد و افزود: این منابع باید متناسب با میزان مالیات پرداختشده در هر منطقه تخصیص یابد تا در توسعه زیرساختهای آموزشی، رفاهی و بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.
رضا کوهستانی، مدیر حسابرسی مالیاتی منطقه آزاد کیش نیز با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط خاص اقتصاد جزیره گفت: نظام مالیاتی همانگونه که در دوران رونق در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد، باید در دوره کاهش فروش و زیان کسبوکارها نیز شرایط آنان را در نظر بگیرد.
وی افزود: اداره امور مالیاتی کیش در ماههای اخیر تلاش کرده است فرایندهای حسابرسی و اقدامات اجرایی را با توجه به وضعیت فعالان اقتصادی مدیریت کند تا فشار مضاعفی بر کسبوکارهای جزیره وارد نشود.
نمایندگان بخش خصوصی حاضر در این نشست نیز از همراهی سازمان منطقه آزاد کیش در پیگیری مسائل کسبوکارها و همکاری اداره امور مالیاتی در تسهیل امور مؤدیان و توجه به شرایط اقتصادی جزیره قدردانی کردند.
در پایان این نشست، با تأکید بر ضرورت تعامل میان نهادهای اجرایی و بخش خصوصی، مقرر گردید تمامی موضوعات و مطالبات مطرحشده در محورهای تسهیل امور مؤدیان، حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی کارکنان، با پیگیری مستمر سازمان منطقه آزاد کیش و همکاری نزدیک اداره امور مالیاتی، در دستور کار اجرایی قرار گیرد.