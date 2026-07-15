به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد سعید آبادی در رشته ترامپولین ، فرشته اقتداری در رشته اسکواش و علی واعظ در رشته شمشیر بازی با دو سهمیه تیمی و انفرادی به‌عنوان ورزشکار، سمیه چراغی و ماهان بازرنگ به‌عنوان سرمربیان تیم ملی ترامپولین، مجید خوبیاری به‌عنوان داور بین‌المللی و علی کتابفروش به‌عنوان عضو هیأت ژوری مسابقات اسکواش، نمایندگان جزیره کیش در کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ هستند.

حضور این هفت نماینده در یکی ازمهم‌ترین رویدادهای ورزشی قاره آسیا، بیانگر ظرفیت ورزش کیش در حوزه‌های قهرمانی، مربیگری، داوری و مدیریت مسابقات و حاصل تلاش مستمر ورزشکاران و فعالان ورزشی جزیره است.

در همین راستا و با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، دستورالعمل تجلیل از قهرمانان ورزشی و پرداخت پاداش به مدال‌آوران کیشوند برای نخستین‌بار تدوین و اجرایی شده است.

این دستورالعمل با هدف حمایت از ورزشکارانی تدوین شده است که در رقابت‌های ملی و بین‌المللی برای جزیره کیش افتخارآفرینی می‌کنند و بر اساس آن، مدال‌آوران کیش از این پس مورد تجلیل قرار گرفته و پاداش دریافت خواهند کرد.

اجرای این دستورالعمل، یکی از مطالبات جامعه ورزش جزیره را محقق کرده و زمینه حمایت نظام‌مند از قهرمانان و مدال‌آوران کیش را فراهم می‌کند