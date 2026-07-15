بزرگترین کارخانه تصفیه و روغنکشی شمالغرب کشور در منطقه آزاد ماکو کلنگزنی میشود
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو از آغاز عملیات اجرایی بزرگترین کارخانه تصفیه، بستهبندی، ذخیرهسازی و روغنکشی دانههای روغنی شمالغرب کشور در این منطقه خبر داد و گفت: این پروژه روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی کلنگزنی خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، مهدی دستگردی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری این سازمان اظهار کرد: این طرح صنعتی با مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی و با هدف توسعه صنایع تبدیلی، افزایش ارزش افزوده، تأمین امنیت غذایی و تقویت صادرات در منطقه آزاد ماکو اجرا میشود.
وی افزود: این مجتمع در دو فاز عملیاتی طراحی شده است؛ فاز نخست شامل تصفیه، بستهبندی و ذخیرهسازی روغنهای خوراکی و فاز دوم شامل احداث کارخانه روغنکشی و فرآوری دانههای روغنی از جمله سویا، کلزا و آفتابگردان خواهد بود.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه این پروژه بزرگترین واحد تخصصی این حوزه در شمالغرب کشور به شمار میرود، گفت: این مجتمع در زمینی با زیربنای صنعتی ۱۰۰ هزار مترمربع احداث میشود و ظرفیت ذخیرهسازی ۳۶ هزار تن روغن و تولید روزانه ۵۰۰ تن روغن تصفیهشده را در فاز نخست خواهد داشت.
دستگردی ادامه داد: در فاز دوم نیز ظرفیت روغنکشی این مجتمع به روزانه یکهزار و ۵۰۰ تن، معادل ۵۴۰ هزار تن در سال، خواهد رسید که نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش دانههای روغنی و کاهش وابستگی کشور به واردات ایفا میکند.
وی مجموع سرمایهگذاری این طرح را ۵۲ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۳۶ میلیون یورو به احداث کارخانه تصفیه و ذخیرهسازی روغن و ۱۶ میلیون یورو به بخش روغنکشی و فرآوری دانههای روغنی اختصاص یافته است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، زمینه توسعه صنایع غذایی، افزایش صادرات و جذب سرمایهگذاریهای جدید در منطقه آزاد ماکو را فراهم کرده و جایگاه این منطقه را به عنوان یکی از قطبهای تولید و تجارت کشور بیش از پیش تقویت خواهد کرد.