به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، مهدی دستگردی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان اظهار کرد: این طرح صنعتی با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و با هدف توسعه صنایع تبدیلی، افزایش ارزش افزوده، تأمین امنیت غذایی و تقویت صادرات در منطقه آزاد ماکو اجرا می‌شود.

وی افزود: این مجتمع در دو فاز عملیاتی طراحی شده است؛ فاز نخست شامل تصفیه، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی روغن‌های خوراکی و فاز دوم شامل احداث کارخانه روغن‌کشی و فرآوری دانه‌های روغنی از جمله سویا، کلزا و آفتابگردان خواهد بود.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه این پروژه بزرگ‌ترین واحد تخصصی این حوزه در شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود، گفت: این مجتمع در زمینی با زیربنای صنعتی ۱۰۰ هزار مترمربع احداث می‌شود و ظرفیت ذخیره‌سازی ۳۶ هزار تن روغن و تولید روزانه ۵۰۰ تن روغن تصفیه‌شده را در فاز نخست خواهد داشت.

دستگردی ادامه داد: در فاز دوم نیز ظرفیت روغن‌کشی این مجتمع به روزانه یک‌هزار و ۵۰۰ تن، معادل ۵۴۰ هزار تن در سال، خواهد رسید که نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی کشور به واردات ایفا می‌کند.

وی مجموع سرمایه‌گذاری این طرح را ۵۲ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۳۶ میلیون یورو به احداث کارخانه تصفیه و ذخیره‌سازی روغن و ۱۶ میلیون یورو به بخش روغن‌کشی و فرآوری دانه‌های روغنی اختصاص یافته است.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، زمینه توسعه صنایع غذایی، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در منطقه آزاد ماکو را فراهم کرده و جایگاه این منطقه را به عنوان یکی از قطب‌های تولید و تجارت کشور بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

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