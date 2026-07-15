درخشش خردسالان ماکویی در مسابقات قهرمانی تکواندو استان/ آقاجانی: این موفقیت نقطه عطفی برای ورزش رزمی منطقه آزاد ماکو است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، امید آقاجانی سرمربی تیم تکواندوی خردسالان ماکو اظهار داشت: مسابقات آزاد استانی خردسالان آذربایجان‌غربی که به میزبانی شهرستان سلماس برگزار شد، فرصت مناسبی برای ارزیابی توان فنی نونهالان و خردسالان استان بود که تیم ماکو نیز با ترکیب چهار ورزشکار در این رویداد حضور یافت.

وی با اشاره به سطح بالای فنی این رقابت‌ها افزود: ورزشکاران اعزامی تیم ماکو با وجود رقابت در سطحی فشرده و با حریفان قدرتمند، عملکرد قابل قبولی داشتند و موفق شدند برای اولین بار در دو وزن، صاحب سکوی سوم و نشان برنز شوند.

سرمربی تیم ماکو ضمن قدردانی از تلاش ورزشکاران این تیم تصریح کرد: «آراس عباس‌پور» و «علی‌اصغر رضاپور» توانستند با غلبه بر رقبای خود، مدال برنز این مسابقات را به گردن آویزند. این موفقیت، ماحصل تمرینات مستمر و پشتکار این عزیزان است که با حمایت‌های همه‌جانبه سرپرست تیم، مهندس واقف عباس‌پور محقق شد.

آقاجانی با تاکید بر اهمیت حمایت از رده‌های پایه در مناطق آزاد افزود: توسعه ورزش در مناطق آزاد نیازمند توجه به استعدادهای پایه است. این نتیجه هرچند کوچک به نظر می‌رسد، اما یک نقطه عطف تاریخی برای تیم ماست و نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق‌تر می‌توانیم در دوره‌های آتی، سکوهای نخست را نیز فتح کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت مسئولان محلی و سازمان منطقه آزاد ماکو از ورزش‌های پایه، بستر لازم برای پرورش قهرمانان ملی در این منطقه بیش از پیش فراهم شود تا بتوانیم در آینده نزدیک، نمایندگان بیشتری از ماکو در سطوح کشوری داشته باشیم.

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