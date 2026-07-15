به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل این سازمان در نشست تخصصی با عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های کشور، ضمن اشاره به اتصال موفقیت‌آمیز بندر کاسپین به شبکه ریلی سراسری، بر لزوم برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت زیرساختی تأکید کرد.

طاعتی‌مقدم با بیان اینکه بندر کاسپین به عنوان کانون اصلی کریدور شمال-جنوب، نقشی کلیدی در تبادلات تجاری با کشورهای حاشیه دریای کاسپین، روسیه و آسیای مرکزی ایفا می‌کند، تصریح کرد: اولویت کنونی ما، توسعه زیرساخت‌های ایستگاهی و ارتقای خدمات حمل‌ونقل ترکیبی است تا بتوانیم با بهره‌گیری از توان ریلی کشور، حجم ترانزیت کالا را از طریق این بندر به نحو چشمگیری افزایش دهیم.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های ریلی در بندر کاسپین، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و زمان جابه‌جایی کالا، به افزایش ضریب ایمنی و کاهش ترافیک جاده‌ای منجر شده و جایگاه این منطقه را به عنوان قطب لجستیکی شمال کشور بیش از پیش تثبیت می‌کند.

در ادامه این نشست، عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های کشور، با استقبال از رویکرد توسعه‌محور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، بر عزم جدی شرکت ساخت جهت تقویت زیرساخت‌های ریلی این بندر تأکید کرد.

وی خاطرنشان ساخت: بندر کاسپین با برخورداری از مزیت اتصال ریلی، بستر بسیار مناسبی برای تحقق اهداف کلان حمل‌ونقل ترکیبی (دریا-ریل) در کشور است و شرکت ساخت آمادگی دارد تا در راستای بهینه‌سازی و توسعه خطوط ایستگاهی و تجهیزات لجستیکی، همکاری‌های لازم را با سازمان منطقه آزاد انزلی تداوم بخشد.

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