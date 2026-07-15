خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نشست مدیرعامل سازمان با معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های کشور تأکید شد؛

ارتقای سطح بهره‌برداری از ظرفیت‌های ریلی بندر کاسپین

ارتقای سطح بهره‌برداری از ظرفیت‌های ریلی بندر کاسپین
کد خبر : 1813669
لینک کوتاه کپی شد.

مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها، راهکارهای افزایش بهره‌وری و توسعه ایستگاه و خطوط ریلی بندر کاسپین را جهت تقویت جایگاه این بندر در تجارت بین‌الملل بررسی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل این سازمان در نشست تخصصی با عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های کشور، ضمن اشاره به اتصال موفقیت‌آمیز بندر کاسپین به شبکه ریلی سراسری، بر لزوم برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت زیرساختی تأکید کرد.
طاعتی‌مقدم با بیان اینکه بندر کاسپین به عنوان کانون اصلی کریدور شمال-جنوب، نقشی کلیدی در تبادلات تجاری با کشورهای حاشیه دریای کاسپین، روسیه و آسیای مرکزی ایفا می‌کند، تصریح کرد: اولویت کنونی ما، توسعه زیرساخت‌های ایستگاهی و ارتقای خدمات حمل‌ونقل ترکیبی است تا بتوانیم با بهره‌گیری از توان ریلی کشور، حجم ترانزیت کالا را از طریق این بندر به نحو چشمگیری افزایش دهیم.
وی افزود: توسعه زیرساخت‌های ریلی در بندر کاسپین، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و زمان جابه‌جایی کالا، به افزایش ضریب ایمنی و کاهش ترافیک جاده‌ای منجر شده و جایگاه این منطقه را به عنوان قطب لجستیکی شمال کشور بیش از پیش تثبیت می‌کند.
در ادامه این نشست، عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های کشور، با استقبال از رویکرد توسعه‌محور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، بر عزم جدی شرکت ساخت جهت تقویت زیرساخت‌های ریلی این بندر تأکید کرد.
وی خاطرنشان ساخت: بندر کاسپین با برخورداری از مزیت اتصال ریلی، بستر بسیار مناسبی برای تحقق اهداف کلان حمل‌ونقل ترکیبی (دریا-ریل) در کشور است و شرکت ساخت آمادگی دارد تا در راستای بهینه‌سازی و توسعه خطوط ایستگاهی و تجهیزات لجستیکی، همکاری‌های لازم را با سازمان منطقه آزاد انزلی تداوم بخشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل