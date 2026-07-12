با حضور گسترده کارکنان سازمان منطقه آزاد انزلی و جمعی از علاقهمندان؛
روایت عشق، حماسه و وفاداری با برگزاری مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران
مراسم بزرگداشت امام شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه) با حضور گسترده کارکنان سازمان منطقه آزاد انزلی و جمعی از علاقهمندان در تالار استاد ابتهاج برگزار شد؛ آیینی که با اجرای برنامههای آیینی، ادبی و فرهنگی، جلوهای از ارادت و وفاداری این منطقه به آرمانهای ولایت و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، همزمان با ایام سوگواری امام شهید حضرت آیتاللهالعظمی سید علی حسینی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، مراسم بزرگداشتی با حضور گسترده مدیران و کارکنان سازمان منطقه آزاد انزلی، فعالان اقتصادی و اقشار مختلف مردم در تالار استاد ابتهاج برگزار شد.
این آیین با هدف پاسداشت مقام شامخ امام شهید، تبیین ابعاد مکتب ولایت و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد و بخشهای مختلف فرهنگی، آیینی و ادبی آن با استقبال حاضران همراه بود.
در ابتدای مراسم، حاج مسعود عارفی با مرثیهسرایی و مداحی به ذکر مصائب اهلبیت (ع) و مقام والای امام شهید پرداخت و اجرای آیین سنتی دمامزنی نیز جلوهای از آیینهای مذهبی و حماسی را در این مراسم به نمایش گذاشت.
در ادامه، رضا نیکوکار با شعرخوانی در وصف ایثار، مقاومت و فرهنگ ولایت، به اجرای برنامه پرداخت و خانم بهنهاد نیز با اجرای مونولوگ و نقالی، روایت هنرمندانهای از مفاهیم ایثار، شهادت و پایداری ارائه کرد.
بخش پایانی این آیین به سخنرانی و شعرخوانی ناصر فیض، شاعر نامآشنای کشور، اختصاص داشت که در سخنان خود به تبیین جایگاه ولایت، فرهنگ مقاومت و ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی پرداخت.