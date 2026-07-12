روایت عشق، حماسه و وفاداری با برگزاری مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، همزمان با ایام سوگواری امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، مراسم بزرگداشتی با حضور گسترده مدیران و کارکنان سازمان منطقه آزاد انزلی، فعالان اقتصادی و اقشار مختلف مردم در تالار استاد ابتهاج برگزار شد.

این آیین با هدف پاسداشت مقام شامخ امام شهید، تبیین ابعاد مکتب ولایت و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد و بخش‌های مختلف فرهنگی، آیینی و ادبی آن با استقبال حاضران همراه بود.

در ابتدای مراسم، حاج مسعود عارفی با مرثیه‌سرایی و مداحی به ذکر مصائب اهل‌بیت (ع) و مقام والای امام شهید پرداخت و اجرای آیین سنتی دمام‌زنی نیز جلوه‌ای از آیین‌های مذهبی و حماسی را در این مراسم به نمایش گذاشت.

در ادامه، رضا نیکوکار با شعرخوانی در وصف ایثار، مقاومت و فرهنگ ولایت، به اجرای برنامه پرداخت و خانم به‌نهاد نیز با اجرای مونولوگ و نقالی، روایت هنرمندانه‌ای از مفاهیم ایثار، شهادت و پایداری ارائه کرد.

بخش پایانی این آیین به سخنرانی و شعرخوانی ناصر فیض، شاعر نام‌آشنای کشور، اختصاص داشت که در سخنان خود به تبیین جایگاه ولایت، فرهنگ مقاومت و ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی پرداخت.

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