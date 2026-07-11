محفل انس با قرآن در گرامیداشت یاد و مقام رهبر شهید انقلاب در مسجد نور کیش برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم که در گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲روزه برگزار شد، حاضران با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید، یاد و خاطره شهدای راه اسلام و ایران را گرامی داشتند.

شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت کیش، در این مراسم با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب متعلق به همه مردم ایران بود، گفت: اهل سنت همواره برای ایشان احترام و جایگاهی ویژه قائل بودند و نقش آن بزرگوار در تقویت وحدت و همدلی میان مسلمانان، نقشی ماندگار و اثرگذار بود.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب همواره اتحاد و همدلی را رمز پیروزی ملت‌ها می‌دانست و در دیدارها و مناسبت‌های مختلف بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان تأکید داشت.

امام جمعه اهل سنت کیش با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب در هدایت کشور طی نزدیک به چهار دهه، گفت: رهبر شهید انقلاب در دشوارترین شرایط، بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و شدیدترین تحریم‌ها، مسیر انقلاب و کشور را با اقتدار، آرامش و عزت هدایت کرد.

وی مردم‌داری، صبر، توجه به زیرساخت‌های کشور، خدمت به مردم، تقویت وحدت و حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محور مقاومت را از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید انقلاب برشمرد و افزود: ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و دفاع از حقوق ملت‌های مظلوم، جایگاه ویژه‌ای برای ایشان در جهان اسلام و تاریخ معاصر ایجاد کرده بود.

امام جمعه اهل سنت کیش همچنین حضور گسترده مردم ایران و ملت‌های آزاده در آیین‌های وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب را جلوه‌ای از وفاداری به آرمان‌های انقلاب، استقلال و عزت کشور دانست و از علما، مردم، نیروهای خدمت‌رسان و دست‌اندرکاران برگزاری این آیین‌ها قدردانی کرد.

سرهنگ پاسدار محمد میرزاده، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش نیز در این محفل، از همراهی و همدلی مردم جزیره، به‌ویژه برادران و خواهران اهل سنت و شیخ یعقوب شمس در برگزاری مراسم های عزاداری و گرامیداشت یاد و مقام رهبر شهید انقلاب تقدیر کرد.

وی با تأکید بر توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به وحدت امت اسلامی و تقریب مذاهب گفت: نگاه وحدت‌آفرین و حمایت از مردم فلسطین و دیگر ملت‌های مظلوم، فارغ از مذهب و قومیت، از رویکردهای همیشگی ایشان بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش، وحدت و همدلی را مهم‌ترین نیاز امروز کشور دانست و بر ضرورت پرهیز از شایعات و فضاسازی‌های رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: مسئولان، نیروهای مسلح، دولت و دیگر بخش‌های کشور با انسجام و هماهنگی در مسیر حفظ منافع ملی و صیانت از کشور تلاش می‌کنند.

در پایان این مراسم، آیاتی از قرآن کریم توسط قاریان تلاوت و تقدیم به روح پاک رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای اسلام و ایران شد.