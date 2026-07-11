نوبت دهی به 10 هزار و ۴۲۲ مسافر در دومین هفته بازگشایی فرودگاه کیش
در دومین هفته فعالیت فرودگاه بینالمللی کیش پس از بازگشایی، ۹۰ پرواز انجام شد و ۱۰ هزار و ۴۲۲ مسافر از طریق این فرودگاه جابهجا شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، از ۱۳ تا ۱۹ تیر ۱۴۰۵، در مجموع ۴۶ پرواز ورودی و ۴۴ پرواز خروجی در فرودگاه بینالمللی کیش به ثبت رسید که طی آن، ۵ هزار و ۴۴۴ مسافر وارد جزیره شدند و ۴ هزار و ۹۷۸ مسافر نیز کیش را به مقصد سایر شهرهای کشور ترک کردند.
در این مدت، کیشایر با انجام ۴۴ پرواز و جابهجایی ۴ هزار و ۴۹ مسافر، بیشترین سهم را در عملیات پروازی و جابهجایی مسافران فرودگاه بینالمللی کیش به خود اختصاص داد و سروشایر پس از این شرکت، از نظر تعداد پرواز و جابهجایی مسافر در جایگاه بعدی قرار گرفت.
همچنین، علاوه بر کیشایر و سروشایر، شرکتهای هواپیمایی زاگرس، کارون، کاسپین، سپهران، فلایپرشیا، فلایکیش و جیاسکای نیز در مسیر پروازی کیش فعال بودند.
افزایش تدریجی تعداد شرکتهای هواپیمایی فعال در فرودگاه کیش نشاندهنده توسعه گامبهگام شبکه پروازی این فرودگاه است؛ پروازهای ورودی و خروجی نیز بهصورت منظم و طبق برنامه در حال انجام است و با پیوستن تدریجی شرکتهای بیشتر، ظرفیت پروازی جزیره افزایش خواهد یافت.