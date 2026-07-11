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پاسخگویی سرپرست شرکت هواپیمایی کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴

پاسخگویی سرپرست شرکت هواپیمایی کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴
کد خبر : 1811598
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در ادامه برنامه یکشنبه‌های پاسخگویی، فرهاد یوسفی‌نژادی، سرپرست شرکت هواپیمایی کیش، فردا یکشنبه 21 تیر ۱۴۰۵، از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ شنونده و پاسخگوی پرسش‌ها، انتقادات و شکایات کیشوندان و گردشگران خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فرهاد یوسفی‌نژادی از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح فردا، با حضور در سامانه ۱۲۴، به‌طور مستقیم پیگیر دغدغه‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی شهروندان و گردشگران خواهد بود.

کیشوندان و گردشگران می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده، با شماره‌گیری ۱۲۴، موارد مورد نظر خود را با سرپرست شرکت هواپیمایی کیش در میان بگذارند.

 

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