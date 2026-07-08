سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد:
مناطق آزاد در کنار مردم، پای کار خدمترسانی به آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از حضور و مشارکت فعال مناطق آزاد کشور در آیینهای وداع، بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد و گفت: همزمان با حضور پرشور و گسترده مردم در این مراسم ملی، سازمانهای مناطق آزاد با هماهنگی دبیرخانه شورایعالی و با استفاده از ظرفیتهای خود، در مسیر خدمترسانی به مردم، زائران و شرکتکنندگان در این آیین باشکوه حضور دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حسین فردوسی افزود: برپایی موکبهای خدمترسان در تهران و مشهد مقدس، نمادی از همراهی مناطق آزاد با مردم و نشاندهنده نقشآفرینی این مناطق در عرصههای اجتماعی و فرهنگی در کنار مأموریتهای اقتصادی و توسعهای است.
فردوسی گفت: در این ایام، موکبهای مناطق آزاد با ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی، میزبان خیل عظیم عزاداران و بدرقهکنندگان هستند و تلاش میکنند با فراهم کردن شرایط مناسب، سهمی در خدمت به مردم حاضر در این مراسم داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمانهای مناطق آزاد کیش، ارس، ماکو، قشم، اروند، چابهار، دوغارون و سرخس با برپایی موکبهای خدمترسان در تهران و مشهد مقدس، در این حرکت ملی مشارکت کردند و جلوهای از همدلی، انسجام و مسئولیتپذیری اجتماعی مجموعه مناطق آزاد کشور را به نمایش گذاشتند.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: این حضور گسترده، بیانگر ظرفیت بالای مناطق آزاد در پشتیبانی از رویدادهای ملی و خدمترسانی عمومی است و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مناطق آزاد، زمینه حضور مؤثر و منسجم این مناطق را فراهم کرده است.