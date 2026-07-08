تسریع ارتقای خدمات درمانی کیش با همکاری وزارت بهداشت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در ادامه پیگیری‌های مستمر خود در سطح ملی برای رفع چالش‌ها و توسعه زیرساخت‌های جزیره کیش، با محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این نشست که با حضور معاون توسعه سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس بیمارستان و اعضای هیئت امنای بیمارستان کیش برگزار شد، به بررسی آخرین وضعیت این مرکز درمانی و تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات آن اختصاص داشت.

طرفین با توجه به جایگاه ویژه بیمارستان کیش و شرایط خاص جغرافیایی جزیره، بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه سلامت تأکید کردند.

از مهم‌ترین مصوبات این نشست، تأمین و تکمیل تجهیزات پزشکی و فنی مورد نیاز، به‌کارگیری پزشکان متخصص و مجرب جهت ارتقای سطح خدمات، و همچنین اجرای اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و نوسازی زیرساخت‌های بیمارستان کیش بود.

حاضران در پایان نشست، ابراز امیدواری کردند که با اجرایی شدن این مصوبات، کیفیت خدمات درمانی در جزیره کیش ارتقا یافته و بخشی از دغدغه‌های حوزه سلامت ساکنان و گردشگران برطرف شود.