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با همراهی سازمان منطقه آزاد انزلی؛

سوگواره رسانه‌ای «آقای شهید» برگزار می‌شود

سوگواره رسانه‌ای «آقای شهید» برگزار می‌شود
کد خبر : 1811475
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فراخوان سوگواره رسانه‌ای «آقای شهید» با هدف ثبت و ماندگارسازی روایت‌های رسانه‌ای از عشق، ارادت و حضور حماسی مردم گیلان در آیین‌های وداع، تشییع و عزاداری رهبر شهید، با همراهی سازمان منطقه آزاد انزلی و جمعی از دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، فراخوان سوگواره رسانه‌ای «آقای شهید» با هدف پاسداشت یاد و راه رهبر شهید و ثبت روایت‌های رسانه‌ای از حضور گسترده مردم گیلان در آیین‌های وداع، تشییع و عزاداری ایشان منتشر شد.
این رویداد فرهنگی ـ رسانه‌ای با همراهی سازمان منطقه آزاد انزلی، استانداری گیلان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شهرداری رشت، بسیج رسانه گیلان و خانه مطبوعات استان برگزار می‌شود و بستری برای انعکاس جلوه‌های عشق، وفاداری و حضور باشکوه مردم گیلان در مراسم‌های مرتبط با رهبر شهید فراهم می‌آورد.
بر اساس فراخوان منتشرشده، محورهای این سوگواره شامل سیره اخلاقی، عبادی و سبک زندگی رهبر شهید، اندیشه‌های قرآنی، فقهی و مدیریت جهادی، مردم‌داری و نقش مردم در اندیشه سیاسی ایشان و همچنین روایت حضور حماسی مردم گیلان در آیین‌های وداع، تشییع و عزاداری در مرکز استان و شهرستان‌ها است.
آثار در چهار قالب گزارش توصیفی و روایی، یادداشت و دل‌نوشته، عکس، فیلم و کلیپ پذیرفته می‌شود و آثار منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز در صورت رعایت ضوابط فراخوان، امکان حضور در این سوگواره را خواهند داشت.
بر اساس اعلام دبیرخانه، علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را که از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شده است، از طریق پیام‌رسان‌های ایتا یا بله به شماره ۰۹۹۲۵۱۰۰۶۸۹ همراه با مشخصات کامل ارسال کنند.
گفتنی است آیین اختتامیه سوگواره رسانه‌ای «آقای شهید» و معرفی آثار برگزیده، مردادماه سال جاری با حضور اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی استان برگزار خواهد شد.

 

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