با هدف بررسی آخرین اقدامات اجرایی؛
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از روند بازسازی مجتمع تجاری ونوس بازدید کرد
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور در مجتمع تجاری ونوس، از روند بازسازی این مجموعه که در پی حادثه حریق تیرماه سال گذشته در حال نوسازی است، بازدید و در جریان آخرین اقدامات انجامشده قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان، با حضور در مجتمع تجاری ونوس از روند بازسازی این مجموعه تجاری بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت عملیات اجرایی و اقدامات انجامشده برای احیای یکی از مراکز مهم تجاری و گردشگری منطقه قرار گرفت.
در جریان این بازدید، اسماعیل اسدی، رئیس هیئتمدیره مجتمع تجاری ونوس، گزارشی از روند اجرای عملیات بازسازی، مراحل پیشرفت پروژه، اقدامات انجامشده پس از وقوع حادثه حریق تیرماه سال گذشته و برنامهریزیهای صورتگرفته برای تکمیل و بهرهبرداری مجدد از این مجتمع ارائه کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با بررسی میدانی بخشهای مختلف پروژه، بر ضرورت تسریع در روند بازسازی، رعایت کامل الزامات فنی، ایمنی و استانداردهای لازم و همچنین بهرهبرداری هرچه سریعتر از این مجموعه تأکید کرد.
گفتنی است مجتمع تجاری ونوس به عنوان یکی از مراکز مهم تجاری و گردشگری منطقه آزاد انزلی، پس از وقوع حادثه حریق در تیرماه سال گذشته، در مسیر بازسازی و نوسازی قرار گرفته و سازمان منطقه آزاد انزلی روند اجرای این پروژه را به صورت مستمر پیگیری میکند.