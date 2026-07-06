موکب مشترک نهاد ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و منطقه آزاد ماکو در تهران آغاز به کار کرد
موکب مشترک نهاد ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو با هدف ارائه خدمات به زائران، تبیین ابعاد شخصیتی «رهبر شهید ایران» و پوشش رسانهای آیین بدرقه، فعالیت خود را در محل بنیاد نخبگان آغاز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، این موکب با مشارکت نهاد ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و سازمان منطقه آزاد ماکو راهاندازی شده و علاوه بر ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی، «موکب رسانه» نیز در آن مستقر شده است.
در موکب رسانه، تولید و انتشار محتوای خبری، تصویری و چندرسانهای، پوشش زنده برنامهها و انعکاس گسترده مراسم در دستور کار قرار دارد. همچنین با حضور نخبگان، اندیشمندان و مسئولان، نشستهای تبیینی با محوریت بررسی ابعاد شخصیتی، مدیریتی و اندیشههای رهبر شهید ایران برگزار میشود.
دهقاننیری، مشاور فرهنگی و روابط عمومی معاون اجرایی رئیسجمهور، در تشریح فعالیتهای این موکب اظهار کرد: این موکب با هدف خدمترسانی شایسته به شرکتکنندگان در آیین بدرقه راهاندازی شده و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات پیشبینی شده است.
وی افزود: روز دوشنبه همزمان با برگزاری آیین بدرقه، توزیع بستههای پذیرایی و ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در مراسم از محل این موکب انجام خواهد شد.
دهقاننیری با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در برپایی این موکب، مشارکت نهاد ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و سازمان منطقه آزاد ماکو را نمونهای از همافزایی میان نهادهای اجرایی، فرهنگی و رسانهای برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم عنوان کرد.