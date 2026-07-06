به گزارش ایلنا ب نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، سردار سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، به همراه هیئتی از مسئولان و کارشناسان با حضور در شهرستان ماکو، در نشست مشترکی با مسئولان استانی و شهرستانی، آخرین وضعیت شهرستان، ظرفیت‌های توسعه‌ای و برنامه‌های پیش‌رو را مورد بررسی قرار داد.

سردار صفوی در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه ماکو در توسعه اقتصادی و امنیت ملی، بر ضرورت تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها با بهره‌گیری از مدیریت کارآمد محلی، وحدت، همدلی و هم‌افزایی میان مسئولان و مردم تأکید کرد.

وی همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرزی را از مهم‌ترین عوامل شتاب‌بخشی به روند توسعه منطقه عنوان کرد

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