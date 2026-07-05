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بازدید دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا از زیرساخت‌های مرزی شهرستان ماکو

بازدید دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا از زیرساخت‌های مرزی شهرستان ماکو
کد خبر : 1809499
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سردار سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، در جریان سفر به شهرستان ماکو و به همراه هیئتی از مسئولان و فرماندهان، از منطقه مرزی چشمه ثریا، بازارچه مرزی ساری‌سو و گمرک و پایانه مرزی بازرگان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، در این سفر، سردار صفوی به همراه سردار آبروشن، فرمانده قرارگاه شهید بروجردی و جمعی از دانش‌آموختگان دانشگاه جامع امام حسین (ع)، از منطقه مرزی چشمه ثریا بازدید و در جریان آخرین وضعیت این منطقه قرار گرفت.
وی همچنین با حضور در بازارچه مرزی ساری‌سو، ظرفیت‌های این گذرگاه مرزی در حوزه توسعه تجارت، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مرزنشینان را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه این سفر، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا و هیئت همراه از بخش‌های مختلف گمرک و پایانه مرزی بازرگان بازدید کرده و روند فعالیت‌ها و زیرساخت‌های این مجموعه را ارزیابی کردند.

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