به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، در این سفر، سردار صفوی به همراه سردار آبروشن، فرمانده قرارگاه شهید بروجردی و جمعی از دانش‌آموختگان دانشگاه جامع امام حسین (ع)، از منطقه مرزی چشمه ثریا بازدید و در جریان آخرین وضعیت این منطقه قرار گرفت.

وی همچنین با حضور در بازارچه مرزی ساری‌سو، ظرفیت‌های این گذرگاه مرزی در حوزه توسعه تجارت، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مرزنشینان را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه این سفر، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا و هیئت همراه از بخش‌های مختلف گمرک و پایانه مرزی بازرگان بازدید کرده و روند فعالیت‌ها و زیرساخت‌های این مجموعه را ارزیابی کردند.

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