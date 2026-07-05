آمادهسازی موکب سازمان منطقه آزاد ماکو برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در آیین بدرقه امام شهید
همزمان با آغاز آیین بدرقه باشکوه امام شهید، سازمان منطقه آزاد ماکو با حضور فعال در این رویداد معنوی، اقدامات لازم برای برپایی موکب خدمترسانی خود را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، این موکب در تهران، خیابان آزادی، روبهروی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در حال آمادهسازی است و از روز دوشنبه با ارائه خدمات پذیرایی، و ارائه پوستر، نشریه و پوسترهای امام شهید، میزبان زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع خواهد بود.
همچنین در کنار موکب خدمترسانی، «موکب رسانه» سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با هدف پوشش خبری، تولید محتوا، پخش زنده و انعکاس گسترده این رویداد بزرگ معنوی و ملی راهاندازی شده است.
سازمان منطقه آزاد ماکو با بسیج ظرفیتهای اجرایی و رسانهای خود، حضور در این مراسم را فرصتی برای ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، خدمت به مردم و مشارکت در ثبت و انعکاس این حماسه ماندگار میداند