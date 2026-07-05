به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، این موکب در تهران، خیابان آزادی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در حال آماده‌سازی است و از روز دوشنبه با ارائه خدمات پذیرایی، و ارائه پوستر، نشریه و پوسترهای امام شهید، میزبان زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع خواهد بود.

همچنین در کنار موکب خدمت‌رسانی، «موکب رسانه» سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با هدف پوشش خبری، تولید محتوا، پخش زنده و انعکاس گسترده این رویداد بزرگ معنوی و ملی راه‌اندازی شده است.

سازمان منطقه آزاد ماکو با بسیج ظرفیت‌های اجرایی و رسانه‌ای خود، حضور در این مراسم را فرصتی برای ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، خدمت به مردم و مشارکت در ثبت و انعکاس این حماسه ماندگار می‌داند

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