در یک هفته گذشته؛ ثبت تردد ۱۰ هزار و ۲۰۰ مسافر در مسیر دریایی کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بازه زمانی ۶ تا ۱۲ تیر ۱۴۰۵، در مجموع ۱۰ هزار و ۲۰۰ مسافر از طریق شناورهای مسافری تندرو و لندینگ‌کرافت‌ها میان جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب جابه‌جا شدند.

از مجموع مسافران جابه‌جاشده در این مدت، ۶ هزار و ۳۰۰ نفر وارد جزیره کیش شدند و ۳ هزار و ۹۰۰ نفر نیز جزیره را به مقصد بنادر چارک و آفتاب ترک کردند.

در این بازه زمانی، لندینگ‌کرافت‌ها با انجام ۱۲۴ سفر، ۵ هزار و ۴۷۸ مسافر را جابه‌جا کردند که شامل ۳ هزار و ۳۲۷ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۱۵۱ مسافر خروجی بود.

همچنین، یک‌هزار و ۸۲۶ دستگاه خودرو از طریق لندینگ‌کرافت‌ها جابه‌جا شدند که از این تعداد، یک‌هزار و ۱۰۹ دستگاه وارد جزیره و ۷۱۷ دستگاه از کیش خارج شدند.

شناورهای مسافری تندرو نیز با انجام ۱۱۸ سفر، ۴ هزار و ۷۲۲ مسافر را جابه‌جا کردند که شامل ۲ هزار و ۹۷۳ مسافر ورودی و یک‌هزار و ۷۴۹ مسافر خروجی بود.